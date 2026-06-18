Ciclismo: una Asd Leoni Team da applausi alla RWE Granfondo di Santa Ninfa

18/06/2026 17:30:00

Una spedizione da incorniciare, caratterizzata da grinta, compattezza e un podio pesante da festeggiare, seppur con un pizzico di amaro in bocca. È questo il bilancio definitivo per l'ASD Leoni Team alla dodicesima edizione della RWE Granfondo MTB di Santa Ninfa, andata in scena domenica scorsa, sul selettivo percorso lungo da 44 chilometri. La compagine in maglia Leoni ha saputo graffiare in tutte le categorie, con una menzione speciale per il settore E-Bike, dove si sono vissuti momenti di grande gioia alternati a colpi di sfortuna. Nella categoria E-Bike 650 le aspettative erano altissime, soprattutto per il leader del gruppo Ezio Tumminelli. Purtroppo per lui la sfortuna ci ha messo lo zampino, un problema tecnico lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Un vero peccato, dato che Tumminelli era salito a Santa Ninfa con tutte le carte in regola per puntare al bottino grosso. A tenere altissima la bandiera del sodalizio ci ha pensato però un immenso Vincenzo Davide Biondo. Autore di una progressione micidiale, Biondo ha stampato un superbo tempo di 2h05:57, conquistando la 20ª posizione assoluta e agguantando un fantastico 3° posto sul podio di categoria, vendicando così anche lo sfortunato compagno di squadra. Dietro di lui, la festa del Leoni Team è stata completata da un'ottima prova corale: Matteo Daniele Pulizzi ha chiuso 24° assoluto e ottimo 4° di categoria in 2h20:05, seguito a ruota da Filippo Martinico, 27° assoluto e 5° di categoria in 2h23:43.

Anche il comparto "muscolare", ha risposto presente con ottimi piazzamenti complessivi. Nella categoria Elite Sport, la squadra ha piazzato una splendida doppia top 10, Francesco Martinico e Michele Morsello hanno tagliato il traguardo rispettivamente in ottava e nona posizione di categoria. Tra i Master, grande prova di Angelo Rallo nella categoria M2. Rallo ha sfoderato una gara d'attacco superlativa, chiudendo al 7° posto di categoria e agguantando la 29ª piazza nella classifica assoluta generale. Non da meno il settore M3, dove Giovanni Genna ha agguantato un solido 8° posto. Nella stessa categoria, encomiabili le prove di resistenza portate a termine da Ignazio Fabio Asaro (18°) e soprattutto il grandissimo debutto assoluto alle gare di Giovanni Salvatore Volpe, bravo a stringere i denti e a completare la sua prima esperienza ufficiale in 25ª posizione. A completare il quadro ci hanno pensato i coriacei atleti della categoria M4, con Mario Fabrizio Casano (24°) e Antonino Scurti (30°) bravi a non mollare un centimetro sulle dure rampe tra le pale eoliche del trapanese.

I risultati complessivi estratti dai documenti di gara certificano lo straordinario stato di salute dell'ASD Leoni Team. Al di là del bellissimo podio di Biondo e dei piazzamenti dei singoli, a colpire è stata la compattezza del gruppo. Una squadra vera, capace di gioire per un terzo posto e di stringersi attorno al proprio leader sfortunato.



