Mazara, Santa Gemma in festa per il primo anniversario della Dedicazione

18/06/2026 10:50:00

Domenica 21 giugno la Parrocchia Santa Gemma Galgani di Mazara del Vallo celebrerà il primo anniversario della Dedicazione della Chiesa e della Consacrazione dell’Altare.

L’appuntamento è alle 19 nella chiesa di via Castelvetrano, con la Solenne Celebrazione Eucaristica.

La ricorrenza richiama una tappa importante per la comunità: la Dedicazione e la Consacrazione dell’Altare, avvenute il 21 giugno 2025 dopo i lavori di restauro dell’edificio sacro.

La messa e la festa comunitaria

Al termine della celebrazione si svolgerà la festa comunitaria “Arrusti, Mancia e Canta”, che segnerà anche la conclusione dell’anno pastorale.

In programma una serata nell’atrio della chiesa, con momento conviviale, musica e animazione. Alle 20.30 è prevista l’animazione di Benedetto D’Amico.

Per partecipare alla festa è prevista la prenotazione obbligatoria. Il riferimento indicato dalla parrocchia è Manuela, al numero +39 348 175 9933.

Il restauro della chiesa

«Guardo a questo anno con profonda gratitudine al Signore», afferma il parroco don Franco Geraldo Caruso.

Il sacerdote ricorda il percorso che ha portato al restauro: «Il progetto nacque durante la pandemia e sembrava un sogno difficile da realizzare. Grazie all’8xmille e alla generosità dei fedeli siamo riusciti a restaurare la chiesa, riportando il tabernacolo al centro e valorizzando gli spazi liturgici».

I doni ricevuti dalla comunità

Don Franco richiama anche alcuni momenti vissuti dalla parrocchia dopo la consacrazione: la visita della Madonna del Paradiso e la proclamazione di San Carlo Acutis quale compatrono della comunità.

«Il vescovo Angelo Giurdanella ha definito Santa Gemma una “parrocchia giovane”: una comunità affidata a giovani santi come Gemma Galgani e Carlo Acutis, chiamata a non fermarsi mai e a guardare con speranza al futuro».

L’invito alla comunità

Il parroco invita i fedeli a rafforzare il senso di appartenenza alla parrocchia, perché Santa Gemma continui ad essere «una presenza viva e una fontana di speranza per il territorio».



