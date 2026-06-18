Marsala. Grillo consegna i conti: oltre 32 milioni di liquidità per Patti

18/06/2026 06:00:00

L’ex sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha incontrato la sindaca Andreana Patti, completando il passaggio di consegne con oltre 32 milioni di euro di liquidità certificata e senza alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Si tratta della verifica straordinaria di cassa effettuata in occasione del passaggio tra l’amministrazione uscente e la nuova amministrazione comunale.

L’incontro si è tenuto a Palazzo municipale alla presenza del sindaco uscente Massimo Grillo (intervenuto da remoto), della sindaca subentrante Andreana Patti, del Segretario generale, del dirigente del Settore finanziario e dell’Organo di revisione, che hanno preso atto della situazione contabile e della consistenza delle disponibilità dell’ente.

Alla data del 27 maggio 2026, il saldo di cassa risultante dalla Tesoreria comunale ammonta a oltre 32 milioni di euro, mentre non risulta alcuna utilizzazione di anticipazioni di tesoreria.

Le considerazioni di Grillo

Per l’ex sindaco si tratta di «un dato particolarmente significativo, se si considera che nel 2020 il Comune faceva ricorso a circa 10 milioni di euro di anticipazione di cassa per far fronte alle esigenze della gestione ordinaria. I numeri certificano il percorso compiuto in questi anni per rafforzare la solidità finanziaria dell’ente, migliorare la capacità di programmazione e garantire le condizioni necessarie per realizzare investimenti strategici a beneficio della città. Un percorso certificato anche dalla Corte dei conti. Questo risultato è frutto del lavoro svolto dall’intera struttura comunale, dagli uffici finanziari e da quanti hanno contribuito, con responsabilità e rigore, al miglioramento della gestione economica dell’amministrazione».

Grillo afferma di consegnare alla nuova amministrazione «un Comune finanziariamente solido e più forte di quello ricevuto. I dati della verifica straordinaria di cassa attestano un percorso di risanamento, rigore e capacità amministrativa che ha consentito di passare da una situazione caratterizzata dal ricorso alle anticipazioni di tesoreria a una disponibilità di oltre 32 milioni di euro. È un patrimonio della città che consentirà di affrontare con maggiore serenità le sfide future e di portare avanti gli investimenti programmati per la trasformazione di Marsala».

Conti in ordine

Questo passaggio di consegne aggiunge un ulteriore tassello al cammino istituzionale della nuova amministrazione. Per un Comune avere i conti in ordine significa operare senza particolari criticità sul fronte dei bilanci e della tenuta economica dell’ente.

Saranno però le scelte amministrative dei prossimi mesi a misurare la capacità della nuova governance di trasformare le risorse disponibili in servizi, opere e risposte concrete per i cittadini.

Per Marsala è finito il tempo delle campagne elettorali: comincia quello delle responsabilità e dei risultati.



