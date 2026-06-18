Trapani capitale europea del Beach Handball per le EBT Finals 2026

18/06/2026 12:30:00

Trapani si prepara ad accogliere uno dei più importanti appuntamenti internazionali del Beach Handball. Dal 18 al 21 giugno la spiaggia di piazza Vittorio Emanuele II si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per ospitare le EBT Finals 2026, l’evento conclusivo dell’European Beach Handball Tour, organizzato dall’Handball Erice in collaborazione con la European Handball Federation, la Federazione Italiana Giuoco Handball e le istituzioni del territorio. Per il secondo anno consecutivo, la città sarà il punto di riferimento della pallamano europea sulla sabbia, confermando la propria capacità organizzativa e la crescente centralità nel panorama internazionale della disciplina. Saranno 32 le squadre partecipanti, provenienti da tutta Europa, con 16 formazioni maschili e 16 femminili pronte a contendersi uno dei trofei più prestigiosi del Beach Handball continentale. L’edizione 2026 rappresenta la sedicesima nella storia della manifestazione e vedrà ai nastri di partenza alcune delle più forti realtà europee della disciplina. In campo maschile saranno presenti i campioni in carica del BHC Zagreb, società che detiene il record di successi nella competizione, insieme a squadre provenienti da dodici diverse nazioni. Nel torneo femminile, invece, occhi puntati sulle spagnole del CATS Playas de Fuengirola, vincitrici dell’ultima edizione, e su un lotto di squadre che rappresenteranno tredici Paesi europei.

La competizione prenderà il via giovedì 18 giugno con la fase a gironi. Le migliori squadre accederanno al Main Round in programma venerdì, mentre sabato sarà la giornata dedicata ai quarti di finale. Le finali e le gare per le medaglie si svolgeranno domenica 21 giugno, quando verranno assegnati i titoli europei e i riconoscimenti individuali della manifestazione. Le EBT Finals non rappresentano soltanto un evento sportivo di altissimo livello. Per quattro giorni Trapani diventerà il cuore pulsante del Beach Handball europeo, accogliendo centinaia di atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e appassionati provenienti da tutto il continente. Una vetrina internazionale che offrirà alla città e all’intero territorio una straordinaria opportunità di promozione turistica, culturale e sportiva.

L’Handball Erice, reduce da anni di crescita e successi sia a livello nazionale che internazionale, con ultimo lo Scudetto vinto lo scorso maggio, conferma così il proprio impegno nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, contribuendo a rafforzare il legame tra sport e territorio e consolidando il ruolo di Trapani come sede privilegiata delle grandi manifestazioni europee della pallamano. Le gare saranno ad ingresso gratuito e trasmesse attraverso i canali ufficiali della European Handball Federation, consentendo agli appassionati di seguire da vicino uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale del Beach Handball.



