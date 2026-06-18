Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
18/06/2026 08:16:00

Sicilia nella morsa del caldo: temperature oltre i 40 gradi, settimana di fuoco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781763509-0-sicilia-nella-morsa-del-caldo-temperature-oltre-i-40-gradi-settimana-di-fuoco.jpg

La Sicilia entra nella fase più intensa dell’ondata di calore africana che sta interessando il Mediterraneo centrale. Fino al 21 giugno l’Isola dovrà fare i conti con temperature molto alte, ben oltre le medie del periodo, con valori che nelle aree interne potranno superare facilmente i 40 gradi.

 

Il caldo è causato da un robusto anticiclone africano che ha raggiunto la Sicilia, portando aria rovente e condizioni di forte disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Già nelle ultime ore si sono registrati valori elevati anche lungo le coste. Nel Trapanese segnalati 36 gradi a Porto Palo, 35,1 a Selinunte e 34,8 a Campobello di Mazara.

 

Le giornate più difficili saranno quelle tra oggi e venerdì 19 giugno, quando l’afa renderà l’aria pesante soprattutto nelle città e nelle zone interne. A Catania si potrebbero raggiungere i 43 gradi, mentre anche Palermo e Siracusa sono tra le aree più esposte.

 

Sulle coste il mare resterà in prevalenza calmo o poco mosso, ma anche l’acqua registra temperature alte per il periodo: nel basso Tirreno si sfiorano i 25,6 gradi.

La Protezione civile ha attivato lo stato di pre-allerta e i protocolli previsti per le ondate di calore. In alcune aree il rischio può arrivare al livello 3, quello che indica condizioni di caldo intenso e persistente per più giorni consecutivi.

Particolare attenzione va prestata alle persone più fragili: anziani, bambini, soggetti con patologie croniche e chi lavora all’aperto.

Le raccomandazioni sono quelle ormai note ma fondamentali: evitare di esporsi al sole tra le 11 e le 18, limitare l’attività fisica nelle ore più calde, bere spesso anche quando non si avverte sete, consumare pasti leggeri e restare in ambienti freschi o ventilati.

Per la Sicilia sarà una settimana di caldo estremo, con temperature da piena estate e un giugno che potrebbe entrare tra i più caldi degli ultimi anni.









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...