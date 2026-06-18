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Istituzioni
18/06/2026 11:00:00

La Polizia di Stato attiva il servizio di "Denunce online". Ecco come funziona

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781760612-0-la-polizia-di-stato-attiva-il-servizio-di-denunce-online-ecco-come-funziona.jpg

Dal 15 giugno è operativo, in fase sperimentale, il nuovo servizio della Polizia di Stato denominato “Denunce online”, una piattaforma che consente ai cittadini di inviare una pre-denuncia direttamente via web, riducendo tempi e accessi agli uffici e avviando un percorso più rapido di gestione delle segnalazioni.

Il portale è raggiungibile in questo portale e rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel processo di digitalizzazione dei servizi del Ministero dell’Interno.

 

 Come funziona il nuovo portale

Il sistema consente al cittadino di compilare e inviare una pre-denuncia online, che dovrà però essere formalizzata entro 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da prenotare direttamente sulla piattaforma.

In questa fase iniziale, il servizio è attivo in via sperimentale in alcune realtà pilota del Lazio, tra cui le questure di Rieti e Frosinone, diversi commissariati del territorio e alcuni compartimenti specializzati come la Polizia ferroviaria, la Polizia stradale e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica.

 

 

Reati e segnalazioni ammessi

La pre-denuncia online può essere utilizzata per una serie di reati specifici, tra cui furto, truffa, frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici, indebito utilizzo di carte di credito e diffamazione online.

Accanto a queste fattispecie, il sistema è già operativo su tutto il territorio nazionale per la segnalazione di smarrimento di beni personali. Tra questi: telefoni cellulari, tablet, computer portatili, chiavi, denaro, carte d’identità, carte di pagamento, targa del veicolo e altri documenti personali.

In questi casi non è necessario recarsi in ufficio: la segnalazione viene completata online e il verbale sarà disponibile entro 96 ore nell’area personale del portale.

Un servizio pensato per velocizzare le procedure

Il documento rilasciato digitalmente ha pieno valore per le successive pratiche amministrative, come il rilascio di duplicati o le richieste presso enti e uffici competenti.

Il sistema è accessibile anche attraverso l’app IO, nella sezione dedicata ai servizi del Ministero dell’Interno, ampliando ulteriormente le modalità di accesso per i cittadini.

 

Verso una pubblica amministrazione più digitale

L’avvio di “Denunce online” si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione dei servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere più accessibile e veloce il rapporto tra cittadini e istituzioni, riducendo tempi di attesa e semplificando le procedure burocratiche.

Una sperimentazione che, una volta estesa a livello nazionale, potrebbe rappresentare un cambiamento strutturale nel modo in cui vengono gestite alcune tipologie di denunce e segnalazioni.

 



Istituzioni | 2026-06-16 12:15:00
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