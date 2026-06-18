Mazara, oltre mezzo milione di euro per il Centro Informazione Disabili 

18/06/2026 09:00:00

Un investimento da 532 mila euro per rafforzare i servizi dedicati alle persone con disabilità e promuovere percorsi di inclusione sociale attiva. Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore interessati a partecipare alla co-progettazione e alla successiva gestione del progetto “Implementazione del Centro di Informazione Disabili (CID) – Hub di innovazione sociale per una disabilità attiva e consapevole”.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” e rappresenta uno degli interventi inseriti nel più ampio piano di investimenti destinati alla città per favorire inclusione sociale, innovazione e sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Un nuovo modello di servizi per le persone con disabilità

L’obiettivo del progetto è trasformare il Centro di Informazione Disabili in un vero e proprio hub di innovazione sociale, capace di offrire servizi, orientamento, supporto e opportunità alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Attraverso il coinvolgimento diretto degli enti del Terzo Settore, l’amministrazione punta a costruire un modello partecipato di intervento, basato sulla collaborazione tra istituzioni e realtà sociali del territorio.

La procedura sarà attuata ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, che disciplina gli strumenti di co-progettazione tra enti pubblici e organizzazioni sociali per la realizzazione di attività di interesse generale.

Domande entro il 25 luglio

L’avviso, insieme alla documentazione e al modello di domanda, è stato pubblicato sull’albo pretorio online e sulla piattaforma di e-procurement “TuttoGare”.

Gli enti interessati dovranno presentare le proprie candidature esclusivamente attraverso la piattaforma telematica entro il 25 luglio 2026.

La dotazione economica destinata al progetto ammonta a 532 mila euro, una quota dell’investimento complessivo di circa 8 milioni di euro assegnato al Comune di Mazara del Vallo nell’ambito del Programma Metro Plus per finanziare interventi di inclusione sociale e innovazione destinati al territorio.

Inclusione e innovazione sociale

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per rafforzare le politiche sociali e migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone più vulnerabili.

L’implementazione del CID punta infatti non solo a fornire informazioni e assistenza, ma anche a promuovere una maggiore autonomia, partecipazione e consapevolezza delle persone con disabilità, attraverso strumenti innovativi e percorsi condivisi con il mondo del Terzo Settore.

Con la pubblicazione dell’avviso entra così nella fase operativa uno dei progetti strategici finanziati dal Programma Metro Plus, che nei prossimi anni porterà a Mazara del Vallo nuove opportunità di inclusione e sviluppo sociale.



