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» Dai Comuni
18/06/2026 15:22:00

Marsala perde altri 7,4 milioni per l'acqua. Bocciato il progetto per i nuovi contatori intelligenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/marsala-perde-altri-7-4-milioni-per-l-acqua-bocciato-il-progetto-per-i-nuovi-contatori-intelligenti-450.jpg

Dopo i diciotto giorni senz'acqua che hanno esasperato la città e acceso il dibattito sulla fragilità della rete idrica marsalese, arriva un'altra cattiva notizia: il Comune di Marsala perde un finanziamento da 7,4 milioni di euro destinato alla sostituzione dei contatori dell'acqua con dispositivi smart di nuova generazione.

 

La Regione Siciliana ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva degli interventi finanziati con i fondi del Programma Fesr 2021-2027 per il miglioramento del servizio idrico integrato. Su 143 progetti presentati in tutta l'Isola, soltanto 19 sono stati ammessi e finanziati per un totale di oltre 47 milioni di euro.

 

Tra gli esclusi compare anche Marsala.

 

Il progetto da 7,4 milioni

 

L'intervento presentato dall'Ati Trapani riguardava i "Lavori di ammodernamento della rete di misura mediante la sostituzione dei contatori idrici con dispositivi smart di nuova generazione finalizzati alla riduzione delle perdite idriche", per un importo richiesto di 7,4 milioni di euro.

Si trattava di un progetto particolarmente importante per una città che negli ultimi mesi ha vissuto una delle più gravi emergenze idriche della sua storia recente e che continua a fare i conti con una rete vetusta, dispersioni e difficoltà nella gestione dei consumi.

 

Perché è stato escluso

 

La motivazione indicata dalla Regione è netta: il progetto è stato dichiarato "non ammissibile ai sensi dell'articolo 4 dell'Invito e dell'art. 16 del Regolamento UE 2021/1060". Chi ha deciso di candidare un progetto da 7,4 milioni per la sostituzione dei contatori se il bando non prevedeva la finanziabilità di quel tipo di intervento?

.

Un'occasione mancata

 

La bocciatura arriva in un momento particolarmente delicato per Marsala. Proprio nelle scorse settimane la città ha vissuto giorni di forti disagi a causa della rottura della condotta principale, con migliaia di famiglie rimaste senz'acqua e costrette a ricorrere alle autobotti.

L'installazione di contatori intelligenti consentirebbe una gestione più efficiente della rete, il monitoraggio dei consumi in tempo reale e soprattutto una migliore individuazione delle perdite, uno dei problemi cronici del sistema idrico locale.

 

La Regione finanzia 47 milioni di euro

 

Complessivamente la Regione ha stanziato oltre 47 milioni di euro per interventi destinati a migliorare l'efficienza delle reti idriche siciliane. Gli investimenti riguardano il potenziamento e la messa in sicurezza delle reti di distribuzione e la riduzione delle perdite.

 

Per Marsala, invece, i 7,4 milioni restano sulla carta. E per una città che ha appena scoperto quanto sia fragile il proprio sistema idrico, non è una buona notizia.

 



Dai Comuni | 2026-06-18 02:00:00
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