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» Dai Comuni
18/06/2026 17:30:00

Lotta alla movida selvaggia ad Alcamo: denunce, sanzioni e attività abusive

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781771805-0-lotta-alla-movida-selvaggia-ad-alcamo-denunce-sanzioni-e-attivita-abusive.jpg

Un fine settimana di controlli intensificati nel centro storico ha visto impegnate le forze della Polizia Locale di Alcamo, affiancate da una pattuglia della Polizia Locale di Trapani, nell’ambito del piano di contrasto alla movida non regolata coordinato dalla Questura di Trapani.

L’operazione, svolta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, ha previsto l’impiego complessivo di nove operatori e tre veicoli, con attività di monitoraggio capillare del territorio e interventi mirati nelle aree della movida.

 

Controlli, perquisizioni e denunce: il bilancio dell’operazione

Nel corso dei controlli sono stati verificati 18 veicoli e identificate 25 persone, oltre all’esecuzione di due perquisizioni personali. Le attività hanno portato a provvedimenti di rilievo sul piano amministrativo e penale.

Due cittadini alcamesi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni. Altri due titolari di un esercizio pubblico sono stati invece sanzionati per la vendita di alcolici a minori tra i 16 e i 18 anni, in violazione della normativa vigente.

Nel corso di una delle perquisizioni, un soggetto è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura amministrativa che prevede anche la possibile sospensione della patente di guida.

 

Scoperta un’attività abusiva nel centro storico

Tra gli esiti più rilevanti dell’operazione figura anche l’intervento in un locale del centro storico dove è stata accertata un’attività abusiva gestita da cittadini stranieri regolarmente identificati.

All’interno dell’esercizio veniva svolta somministrazione di alimenti e bevande in assenza delle necessarie autorizzazioni. Gli agenti hanno inoltre riscontrato la presenza di apparecchi da gioco non autorizzati e di un’area adibita abusivamente a servizio di barbiere.

Le attività illecite sono state immediatamente interrotte e il locale è stato sottoposto ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

 

Surdi: “Più controlli per sicurezza e vivibilità del centro storico”

Sull’operazione è intervenuto il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, che ha sottolineato il rafforzamento delle attività di presidio del territorio.

«È in atto il potenziamento dei controlli nell’ambito del Piano integrato di intervento per il contrasto ai fenomeni di movida non regolata nel centro storico – ha dichiarato il primo cittadino – un progetto approvato nei mesi scorsi per garantire maggiore sicurezza e una migliore vivibilità degli spazi urbani».

Surdi ha inoltre evidenziato la collaborazione tra Polizia Locale, forze dell’ordine e Polizia Municipale di Trapani, sottolineando come il lavoro congiunto abbia permesso un presidio costante anche nelle ore notturne. «Grazie a queste attività – ha concluso il sindaco – continuiamo a rafforzare la sicurezza nel centro storico, assicurando controlli costanti e una presenza attiva sul territorio».



Dai Comuni | 2026-06-18 02:00:00
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