Alcamo, la Festa della Patrona in diretta tv 

18/06/2026 02:00:00

In occasione dei festeggiamenti dedicati a Maria Santissima dei Miracoli, patrona di Alcamo, l'Amministrazione comunale ha predisposto la trasmissione in diretta televisiva di due dei momenti più significativi del programma religioso, per consentire anche a chi non potrà essere presente di partecipare alle celebrazioni.

Le dirette saranno trasmesse da Videosicilia sul canale 93 del digitale terrestre e in streaming sulle pagine Facebook e YouTube dell'emittente.

Il 20 giugno i Solenni Vespri al Santuario

Sabato 20 giugno, a partire dalle 19.30 circa, sarà trasmessa la diretta della tradizionale discesa delle autorità verso il Santuario della Madonna dei Miracoli. A seguire saranno celebrati i Solenni Vespri presieduti dal vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli.

Il 21 giugno la consegna delle Chiavi della città

Domenica 21 giugno, invece, la diretta inizierà alle 10.50 circa dalla Basilica Maria SS. Assunta. In programma la tradizionale consegna delle Chiavi della Città ad Maria Santissima dei Miracoli, uno dei momenti più sentiti dalla comunità alcamese.

Successivamente sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, monsignor Antonino Raspanti.

Partecipazione anche a distanza

L'iniziativa punta a favorire la partecipazione dei fedeli, in particolare anziani, persone impossibilitate a spostarsi e cittadini residenti fuori Alcamo, permettendo loro di seguire da casa i principali appuntamenti religiosi della festa patronale dedicata a Maria Santissima dei Miracoli.



