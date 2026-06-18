Selinunte, sold out Cammariere: parte il Festival del Mare e del Gusto

18/06/2026 11:26:00

Il Festival del Mare e del Gusto parte da Selinunte con il tutto esaurito.

Sabato 20 giugno, alle 21, Sergio Cammariere Trio aprirà la terza edizione della rassegna al Tempio E del Parco archeologico. L’evento è già sold out: i posti disponibili con prenotazione online sono stati esauriti.

Il festival è organizzato dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” e coinvolge dieci comuni costieri: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle.

Cammariere al Tempio E

Sergio Cammariere si esibirà al pianoforte con una formazione essenziale e di qualità: Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax.

Il concerto porterà a Selinunte il suo linguaggio musicale, costruito tra canzone d’autore, jazz e atmosfere mediterranee. Una scelta non casuale per aprire una rassegna che prova a unire luoghi, cultura e valorizzazione delle risorse ittiche.

Per lo spettacolo era prevista la prenotazione online con un biglietto al prezzo simbolico di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Degustazioni e Parco al tramonto

Chi ha prenotato è invitato ad arrivare prima dell’inizio del concerto. Dalle 20 partiranno infatti le piccole degustazioni di prodotti ittici.

Arrivare con un po’ di anticipo permetterà anche di vivere il Parco archeologico al tramonto e visitare la mostra “Pericolo Estinzione. Impronte in suoli antichi” di Stefano Bombardieri.

Selinunte, in questo caso, non fa soltanto da scenario. È parte del racconto: il mare, il pescato, i templi e la musica vengono messi dentro la stessa cornice, senza bisogno di aggiungere effetti speciali.

Il giorno dopo tappa a Porto Empedocle

Domenica 21 giugno il Festival del Mare e del Gusto si sposterà alla Torre Carlo V di Porto Empedocle.

In programma lo show nato dal progetto Dual Flow di Giacomo Tantillo Quintet. L’ingresso sarà gratuito, ma resta necessaria la prenotazione sul sito flagsoleazzurro.it.

Il calendario del festival

Dopo Selinunte e Porto Empedocle, il cartellone proseguirà il 4 luglio con Ivan Segreto all’Oasi Marevivo di Montallegro. L’ingresso sarà a inviti per ragioni logistiche e di sicurezza.

Il 12 luglio toccherà a Daria Biancardi nella Villa Romana di Realmonte. Il 17 luglio Salvo Piparo sarà nel Giardino del Santuario di Siculiana.

Il 25 luglio Francesco Baccini si esibirà nell’Atrio inferiore del Comune di Sciacca. Martedì 4 agosto Calandra & Calandra saranno in Piazza Roma a Cattolica Eraclea.

L’8 agosto appuntamento con Nino Buonocore a Borgo Bonsignore, nel territorio di Ribera. Il 12 agosto La Voce del Padrone Tribute Band sarà in Piazza Favoroso a Tre Fontane, a Campobello di Mazara.

La chiusura è prevista il 2 ottobre a Menfi, in Piazza Vittorio Emanuele, con Massimo Spata.

Per i prossimi appuntamenti, anche quando l’ingresso è gratuito, il riferimento resta la prenotazione indicata dall’organizzazione sul sito del Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro”.



