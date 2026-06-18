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Cultura
18/06/2026 11:51:00

Alcamo, “La strada del coraggio”: la storia vera di Buba Bah in biblioteca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781773244-0-alcamo-la-strada-del-coraggio-la-storia-vera-di-buba-bah-in-biblioteca.jpg

Ad Alcamo, dentro il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli, arriva una storia di viaggio, memoria e ricostruzione personale.

Sabato 20 giugno, alle 18, alla Biblioteca comunale Sebastiano Bagolino, al Collegio dei Gesuiti, sarà presentato “La strada del coraggio”, il primo libro di Buba Bah. L’autore sarà presente all’incontro, insieme all’assessore comunale ai servizi alla persona Baldo Mancuso. È prevista anche la proiezione di un breve video sulla sua storia.

Dal Gambia all’Italia

Il libro ha un sottotitolo diretto: “Storia vera di un ragazzo africano che ha attraversato il deserto, il mare e sé stesso”.

È un racconto autobiografico. Buba Bah ripercorre la sua vita dal Gambia all’Italia, passando per il deserto, la Libia e il Mediterraneo. Non c’è solo la cronaca di un viaggio: ci sono l’infanzia, il desiderio di cambiare vita, le difficoltà della rotta migratoria e il primo impatto con un Paese nuovo.

Una testimonianza senza filtri

“La strada del coraggio” parla di dolore, identità, fede, dignità e futuro. Temi grandi, spesso schiacciati dalle formule del dibattito pubblico, che qui tornano alla loro dimensione concreta: una persona, una partenza, un attraversamento, una nuova possibilità.

Il libro prova anche a spostare lo sguardo. Dietro ogni percorso migratorio non ci sono solo numeri, emergenze o categorie amministrative. Ci sono vite con un prima, un durante e un dopo.

Chi è Buba Bah

Buba Bah è nato in Gambia e vive in Italia da diversi anni. Dopo il viaggio attraverso il deserto e il mare, ha scelto di raccontare la propria esperienza per dare voce a chi spesso resta ai margini del racconto pubblico.

Oggi vive a San Vito Lo Capo, studia e lavora come mediatore interculturale a Trapani. Fa parte del Progetto SAI, il Sistema Accoglienza e Integrazione del Comune di Alcamo.

L’appuntamento ad Alcamo

La presentazione si terrà sabato 20 giugno, alle 18, alla Biblioteca comunale Sebastiano Bagolino, al Collegio dei Gesuiti.

L’incontro rientra nei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli e sarà aperto alla cittadinanza. Per Alcamo è un momento culturale dentro la festa: non solo una presentazione editoriale, ma un’occasione per ascoltare una storia che attraversa confini, paure e ripartenze.









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