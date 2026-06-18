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Cultura
18/06/2026 15:54:00

Alcamo, la Festa della Madonna entra nel vivo con La Castellana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/alcamo-la-festa-della-madonna-entra-nel-vivo-con-la-castellana-450.jpg

Ad Alcamo i festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli entrano nella fase più partecipata. Venerdì 19 giugno, dalle 17, il Castello dei Conti di Modica sarà il punto di partenza della prima edizione de “La Castellana di Alcamo”, rievocazione storica inserita nel programma dedicato alla Patrona della città.

Non sarà solo una sfilata in costume. L’iniziativa mette insieme corteo storico, sbandieratori in abiti d’epoca, Arcieri del Re, gruppi di percussionisti e il primo raduno dei tamburinari “Maria SS. dei Miracoli”.

Il corteo partirà dal Castello e attraverserà via Commendatore Navarra, via Florio, Corso VI Aprile, via Crispi, Corso San Francesco di Paola e via Pia Opera Pastore.

Intorno alle 19, alla Pia Opera, sbandieratori, arcieri e tamburinari incontreranno il corteo delle Castellane. Sono quattro le figure in concorso, più una fuori concorso. Da lì il corteo scenderà lungo Corso VI Aprile fino a piazza Ciullo, dove è previsto il saluto alle istituzioni davanti al palazzo di città.

La manifestazione tornerà poi al Castello dei Conti di Modica per la premiazione, prevista intorno alle 21.

Particolare rilievo avrà il raduno dei tamburinari, che assume una dimensione regionale. Saranno presenti il gruppo della famiglia Adragna di Alcamo, da generazioni legato agli eventi sacri e folcloristici della città, la famiglia Corrao di Castellammare del Golfo e i percussionisti provenienti da Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, da Quisquina e da Grotte, in provincia di Agrigento.

Resta aperta anche la votazione per scegliere la Castellana di Alcamo. I cittadini possono indicare il personaggio e la storia ritenuti più affascinanti attraverso le pagine social del Comune, Facebook e Instagram.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo femminile nella storia e, insieme, promuovere artigianato locale e partecipazione della città. Coinvolti scuole, associazioni, gruppi, cittadini e imprese pubbliche e private nel ruolo di sponsor.

Per Alcamo sarà uno dei passaggi centrali della festa patronale: una giornata che unisce devozione, memoria storica e tradizioni popolari, con il Castello e il centro storico chiamati a fare da scena naturale al corteo.









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