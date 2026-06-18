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Cultura
18/06/2026 17:18:00

Al Pianto Romano di Calatafimi Segesta la prima edizione di "Teatro e Memoria"

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Dal 16 al 23 agosto il sito monumentale di Pianto Romano, a Calatafimi Segesta, ospiterà la prima edizione di "Teatro e Memoria", rassegna promossa dall'Associazione Segesta nel Sogno APS, con il coordinamento artistico di Enrico Stassi, con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della memoria storica siciliana e italiana attraverso il linguaggio del teatro.

 

Ai piedi del Sacrario progettato da Ernesto Basile, nel luogo che custodisce la memoria della battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860, andranno in scena quattro spettacoli dedicati ai temi della memoria, della giustizia, dei diritti e dell'identità culturale, tra parole, musica e immagini.

 

Il primo appuntamento è per domenica il 16 agosto con "L'Amore Sterminato-Vita coraggiosa di Felicia", scritto e diretto da Martino Lo Cascio e interpretato da Stefania Blandeburgo.

Mercoledì 19 agosto andrà in scena "Violenza vola via”, regia di Elena Pistillo, spettacolo che, attraverso teatro, danza, musica e immagini, affronta il tema della violenza di genere e della dignità delle donne.

Venerdì 21 agosto sarà la volta di “Canto per Francesca”, testo di Cetta Brancato con la regia di Gigi Borruso, con Anna Raimondi, dedicato alla figura di Francesca Morvillo.

La rassegna si concluderà domenica 23 agosto con “Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza” spettacolo di Emanuele Buttitta ed Enrico Stassi che, in scena assieme a Maria Teresa Coraci, ripercorrono l’opera e la vicenda umana del grande poeta siciliano attraverso parole, musica, immagini e testimonianze.

 

“Questa prima edizione - dichiara Enrico Stassi - nasce con l'intento di fare di Pianto Romano non solo un luogo di memoria, ma anche uno spazio vivo di

riflessione, incontro e partecipazione culturale”.

 

La rassegna “Teatro e Memoria” è organizzata dall'Associazione Segesta nel Sogno APS, col contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani che ha concesso il Patrocinio Oneroso e il Patrocinio gratuito del Comune di Calatafimi Segesta.

 

 

Costo del biglietto euro 5, prenotazioni al nr. 3406476174

Per info: www.piantoromanocalatafimi.it

mail: segestanelsogno@gmail.com

 

 









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