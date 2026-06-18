Si ribalta con il camion, muore un agricoltore di 62 anni

18/06/2026 13:21:00

Drammatico incidente nelle campagne di Ribera, in contrada Serralunga, nei pressi del fiume Magazzolo. A perdere la vita è stato Giuseppe Caternicchia, agricoltore di 62 anni, rimasto coinvolto nel ribaltamento del piccolo camion che stava conducendo.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe capovolto su un fianco per cause ancora in corso di accertamento. L'uomo avrebbe tentato un disperato gesto per mettersi in salvo, cercando di uscire dall'abitacolo durante il ribaltamento. Il tentativo, però, si è rivelato fatale: sarebbe rimasto incastrato tra lo sportello e il veicolo, morendo sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo, insieme ai sanitari del 118, alla polizia municipale e ai carabinieri. I militari dell'Arma stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

La notizia ha profondamente colpito la comunità riberese, dove Caternicchia era molto conosciuto e stimato.

«Sono sconvolto, era una persona a me cara e molto conosciuta in città. La moglie è un’attivista del mondo del volontariato religioso e del comitato Pro Borgo Bonsignore», ha dichiarato il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. «Lui era un grandissimo lavoratore, una persona di poche parole ma di grande valore umano».

L'ennesimo incidente che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle attività agricole, un settore che continua a registrare un numero elevato di infortuni e tragedie sul lavoro.



