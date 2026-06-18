Mazara, sorpreso a rubare in un appartamento: arrestato dai Carabinieri

18/06/2026 11:14:00

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso all’interno di un appartamento mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, stava frugando tra le stanze e mettendo a soqquadro l’abitazione.

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. I militari sono giunti sul posto e hanno trovato l’uomo ancora dentro la casa.

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida, il tunisino è stato trasferito al Cpr di Milo per le procedure legate a un ordine di espulsione pendente a suo carico.



