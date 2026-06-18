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Cronaca
18/06/2026 11:14:00

Mazara, sorpreso a rubare in un appartamento: arrestato dai Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/mazara-sorpreso-a-rubare-in-un-appartamento-arrestato-dai-carabinieri-450.jpg

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentato furto aggravato.

 

L’uomo è stato sorpreso all’interno di un appartamento mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, stava frugando tra le stanze e mettendo a soqquadro l’abitazione.

 

L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. I militari sono giunti sul posto e hanno trovato l’uomo ancora dentro la casa.

 

Dopo l’arresto e l’udienza di convalida, il tunisino è stato trasferito al Cpr di Milo per le procedure legate a un ordine di espulsione pendente a suo carico.









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