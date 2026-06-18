Buongiorno24 del 18 Giugno 2026

18/06/2026 09:21:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti di oggi, giovedì 18 giugno 2026.

A Marsala si completa ufficialmente il passaggio di consegne tra l'amministrazione uscente e quella guidata dalla sindaca Andreana Patti. La verifica straordinaria di cassa certifica oltre 32 milioni di euro di liquidità nelle casse comunali e nessun ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'ex sindaco Massimo Grillo rivendica il risanamento dei conti dell'ente, mentre per la nuova amministrazione si apre adesso la sfida più importante: trasformare le risorse disponibili in servizi, opere pubbliche e risposte concrete per i cittadini.

Parleremo poi dell'ultima mossa di Valerio Antonini nel braccio di ferro con il Libero Consorzio Comunale di Trapani sullo stadio Provinciale. Il patron del Trapani Calcio ha chiesto ufficialmente al Marsala 1912 la disponibilità a disputare le gare casalinghe della prossima stagione allo stadio Nino Lombardo Angotta. Una richiesta che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile e che apre nuovi scenari per il calcio del territorio.

Torneremo sul caso che sta facendo discutere tutta la provincia: una donna di Gibellina ha ottenuto una prenotazione per una colonscopia all'ospedale di Alcamo con appuntamento fissato per il settembre del 2027. Una vicenda che riporta al centro il tema delle liste d'attesa e delle difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche.

A Mazara del Vallo arrivano invece nuove risorse dalla Regione Siciliana. Il Comune riceverà oltre 333 mila euro destinati alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio, nell'ambito di un finanziamento riservato ai grandi comuni siciliani con vaste estensioni territoriali.

Aggiornamenti anche sull'incendio che nei giorni scorsi ha colpito l'impianto Sarco di Marsala. I Vigili del Fuoco hanno dichiarato spento il rogo e l'Arpa ha ridotto l'area considerata a rischio. Restano però in vigore fino al 25 giugno una serie di prescrizioni e divieti per le attività agricole e zootecniche nella zona interessata, mentre continuano i monitoraggi ambientali.

Continueremo a seguire anche la vicenda di Montagna Grande, dove si contano i danni di uno dei più gravi incendi degli ultimi anni. Mentre il territorio cerca di fare i conti con centinaia di ettari di bosco andati distrutti, si apre adesso anche il fronte politico. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi ha presentato un'interrogazione urgente alla Regione chiedendo spiegazioni sulla gestione dell'emergenza, sui ritardi nei soccorsi e sulle attività di prevenzione che avrebbero dovuto limitare i danni.

Parleremo inoltre dell'ondata di caldo africano che sta investendo la Sicilia. Le temperature superano abbondantemente le medie stagionali e nelle aree interne si sfiorano e in alcuni casi si superano i 40 gradi. Un'emergenza che aumenta il rischio incendi e mette sotto pressione soprattutto anziani, bambini e persone fragili.

Spazio anche all'economia con una notizia positiva per Marsala. L'ex Sicilvetro guarda al rilancio con un investimento annunciato da 6 milioni di dollari che potrebbe garantire continuità produttiva e salvaguardare oltre cento posti di lavoro.

Infine uno sguardo alle scuole. Oggi è il giorno della prima prova della Maturità 2026. Migliaia di studenti siciliani affrontano il tema di italiano. Tra le tracce proposte dal Ministero figurano Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Giuseppe Saragat e Mario Calabresi.

Vi aspettiamo alle 9.30 in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Come ogni mattina, Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per sapere e capire i fatti più importanti del giorno.



