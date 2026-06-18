18 Giugno: Volkswagen nei guai, ondata di calore, missili su Kiev
E' il 18 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• La governatrice della banca centrale russa Ėl’vira Nabiullina è sparita. Non si è vista né al Forum economico di San Pietroburgo, né alla riunione del governo • La Volkswagen è nei guai: su nove dirigenti, sei ritengono la casa automobilistica «a rischio fallimento» (e gli altri tre sono meno drastici ma ammettono che la situazione è «critica») • Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento anti-clandestini, che prevede espulsioni più facili e centri per i migranti anche fuori dai confini della Ue (come quelli voluti da Meloni in Albania). Intanto, a Lampedusa tra giovedì e mercoledì sono sbarcate 108 persone • Oggi inizia la prima vera ondata di calore dell’anno, con cinque città bollino arancione e dodici città bollino giallo • Kiev nella notte è stata colpita da un altro attacco missilistico • A Évian-Les-Baines, in Alta Savoia, è terminato l’incontro del G7. È stato un do ut des: europei e canadesi hanno appoggiato la tregua di Trump con l’Iran, in cambio l’America ha promesso più impegno in Ucraina contro Putin • Macron ha accolto Trump alla reggia di Versailles per la cena a conclusione del summit. Al presidente Usa tutto quell’oro è piaciuto moltissimo. A tavola ha firmato il memorandum di intesa con l’Iran • Trump dice di aver vinto la guerra con gli ayatollah e di essere pronto a bombardare ancora se gli iraniani non rispetteranno i patti. La verità, a leggere i 14 punti dellatregua (sempre ammesso che verranno rispettati) è che Teheran ne esce in posizione di forza
• In Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno riempito d’acqua un sito archeologico noto come Piscina di Erode trasformandolo in una piscina vera e propria • Alle 8.30 di stamattina, con il tema di italiano, uguale per tutti, comincia la Maturità 2026 • Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Vigevano per un’overdose di tranquillanti. Non è in pericolo di vita • La Bbc ha comunicato che licenzierà 550 dei suoi circa 21 mila dipendenti delle divisioni radio, tivù e news • I funerali del cardinale Camillo Ruini si terranno oggi alle 16.30 nella basilica di San Pietro, e saranno celebrati da Leone XIV • A New York gli affitti sono così cari che conviene mollare tutto e andare a stare nei conventi delle suore • Il principe Harry e Meghan Markle a luglio saranno in Gran Bretagna. Per la prima volta in quattro anni i duchi di Sussex faranno ritorno nella patria del principe • Ieri ai Mondiali: Uzbekistan Colombia è finita 1 a 3, Inghilterra Croazia 4 a 2, Ghana Panama 1 a 0, Portogallo Repubblica democratica del Congo 1 a 1. Oggi si giocano Repubblica ceca Sudafrica e Svizzera Bosnia • Dopo il Roland Garros, Musetti sarà costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon. Il suo posto verrà preso da Berrettini • È morto lo storico Carlo Ginzburg, professore emerito alla Normale di Pisa, famoso in tutto il mondo per le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze popolari. Era figlio di Lev Fëdorovič Ginzburg, ebreo di Odessa, e Natalia Levi Ginzburg. Aveva 87 anni • Se ne sono andate anche l’ex attrice bambina di The Ring Daveigh Chase (35 anni) e la giornalista e scrittrice Itti Drioli (79)
Titoli Corriere della Sera: Iran, i 14 punti dell’accordo la Repubblica: Iran-Usa, ecco il piano La Stampa: «La pace non ridurrà le bollette» Il Sole 24 Ore: Iper-ammortamento, in cinque giorni / prenotati investimenti per 900 milioni Il Messaggero: Usa-Iran, intesa in 14 punti Il Giornale: Porte chiuse ai migranti Avvenire: Misure senza dignità Qn: Trump, pace e minacce / «Ora la firma con l’Iran» Il Fatto: Grandi ritorni dell’estate: / Bartolozzi e prescrizione Leggo: Maturità al via tra caldo e stress Libero: L’Italia vince sui migranti / L’Europa remigra la sinistra La Verità: M5S pretende che Arcuri / possa mentire sul Covid Il Mattino: Usa-Iran, c’è “l’intesa Trump” il manifesto: Vinto il Quotidiano del Sud: Appello bipartisan / per Roma Capitale Domani: Blocco revocato e soldi all’Iran / Ecco i dettagli del “piano Trump”
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