Trapani, sindacati, Iacp e Terzo settore insieme per favorire l'inclusione

18/06/2026 12:24:00

A Trapani nasce un Tavolo permanente dedicato all'inclusione sociale, all'inserimento lavorativo e all'accesso all'abitazione delle persone migranti. L'iniziativa è stata formalizzata attraverso la firma di un protocollo d'intesa tra Cgil, Cisl, Uil, la Cooperativa sociale Badia Grande e lo Iacp di Trapani.

L'obiettivo è rafforzare il confronto territoriale e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per individuare risposte concrete ai bisogni delle persone migranti, in particolare sul fronte del lavoro, della casa e dell'integrazione sociale.

"Riteniamo sia uno strumento molto importante soprattutto nel nostro territorio dove è alta la presenza dei migranti, per sostenere l'azione delle istituzioni e del mondo del sociale a loro favore", spiegano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Trapani, Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino.

Il confronto territoriale sui problemi affrontati ogni giorno sul tema dell'integrazione, della ricerca di un posto di lavoro, di una casa in cui vivere, delle lungaggini burocratiche per ottenere il permesso di soggiorno e delle condizioni di sfruttamento occupazionale è cruciale per costruire una strategia comune per la piena inclusione delle persone migranti.

Tra gli obiettivi del Tavolo figurano il monitoraggio dei bisogni e delle criticità presenti sul territorio, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità abitativa e alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la promozione di percorsi innovativi di accompagnamento e presa in carico e il sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso il coinvolgimento delle istituzioni competenti, delle associazioni e del sindacato.

L'iniziativa nasce in un territorio che da anni rappresenta uno dei principali punti di approdo e accoglienza del Mediterraneo.

La provincia di Trapani ospita numerosi progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e negli ultimi anni ha sviluppato diverse esperienze dedicate all'autonomia abitativa e lavorativa dei migranti.

Proprio nei mesi scorsi il Comune di Trapani ha avviato il progetto CO.e.SI.MI, finalizzato a facilitare l'accesso al lavoro e all'abitare per i titolari di protezione internazionale attraverso strumenti digitali dedicati.

Un ruolo centrale sarà svolto dalla Cooperativa Badia Grande, realtà impegnata da anni nella gestione di progetti di accoglienza e inclusione nel Trapanese.

Il nuovo Tavolo punta infatti a superare la frammentazione degli interventi e a costruire una rete stabile tra enti, istituzioni e Terzo settore, nella convinzione che i temi dell'abitare e del lavoro rappresentino oggi le principali sfide per una reale integrazione.

L'intesa rimane aperta al coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e associativi del territorio, con l'obiettivo di trasformare il Tavolo in un punto di riferimento permanente per le politiche di inclusione nella provincia di Trapani.



