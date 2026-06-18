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Cittadinanza
18/06/2026 11:01:00

Misiliscemi: "L'estate è arrivata ma la spiaggia di Marausa è ancora sporca"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/misiliscemi-l-estate-e-arrivata-ma-la-spiaggia-di-marausa-e-ancora-sporca-450.jpg

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle presenze lungo la costa trapanese, tornano le segnalazioni sulle situazioni delle spiagge del territorio. A Misiliscemi diversi residenti e frequentatori della spiaggia di Marausa lamentano infatti che il litorale non è ancora stato adeguatamente pulito, con ampie quantità di posidonia oceanica ancora presenti sull'arenile. Una condizione che, secondo le segnalazioni raccolte, sta incidendo sia sulla fruibilità della spiaggia sia sull’immagine turistica di una delle zone costiere più frequentate del territorio.

 

Con l’aumento delle temperature e l’arrivo dei primi bagnanti, cresce la richiesta di interventi rapidi per rendere la spiaggia di Marausa pienamente accessibile e decorosa.

L’auspicio dei cittadini è che l’amministrazione comunale possa attivare al più presto le operazioni necessarie per la pulizia del litorale, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative ambientali e la salvaguardia dell’ecosistema costiero.

In un territorio a forte vocazione turistica come quello di Misiliscemi, la gestione delle spiagge rappresenta infatti un elemento decisivo non solo per la qualità della vita dei residenti, ma anche per l’attrattività complessiva della costa trapanese.









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