Marsala: da due mesi c'è una rottura alla rete idrica in via Giovanni Falcone

Da oltre due mesi una perdita dovuta ad una rottura alla rete idrica continua a riversare acqua sulla carreggiata in via Giovanni Falcone, nel quartiere Sappusi di Marsala. Una situazione che ha suscitato la protesta di diversi residenti, che denunciano di aver effettuato numerose segnalazioni senza che, finora, sia stato eseguito alcun intervento di riparazione.
Tra loro c'è anche il signor Cateno, che racconta di essersi rivolto più volte agli uffici competenti del Comune, all'ufficio idrico e alla Polizia Municipale per segnalare il problema. Nonostante le richieste, però, la perdita continua indisturbata.
L'acqua fuoriesce dalla condotta danneggiata e si disperde lungo la strada giorno dopo giorno, alimentando il malcontento dei residenti che assistono a quello che definiscono un vero e proprio spreco di una risorsa preziosa.
La vicenda assume un significato ancora più paradossale se si considera che Marsala ha appena attraversato l'ennesima emergenza idrica, con disagi e interruzioni nell'erogazione che hanno interessato numerosi quartieri della città. Mentre molti cittadini hanno dovuto fare i conti con rubinetti a secco e ricorrere alle autobotti, in via Giovanni Falcone l'acqua continua a scorrere inutilmente sull'asfalto.
I residenti chiedono adesso un intervento urgente per eliminare la perdita e porre fine a uno spreco che si protrae da settimane, soprattutto in un periodo in cui la gestione delle risorse idriche rappresenta una delle principali criticità per il territorio marsalese.
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