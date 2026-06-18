Lorenzo e il Grest, oltre la polemica: l'inclusione che si ferma a giugno 

18/06/2026 06:00:00

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di Lorenzo, escluso dal Grest come se fosse un problema e non un bambino.

La sua storia ha colpito molte persone. Non soltanto perché riguarda un bambino di sei anni che, secondo il racconto della sua famiglia, dopo una settimana di attività non ha potuto proseguire l'esperienza in un Grest estivo. Ma soprattutto perché ha acceso una discussione che va ben oltre il singolo episodio.

Negli ultimi giorni si sono susseguiti messaggi di solidarietà, prese di posizione di associazioni, interventi politici e un acceso dibattito sui social.

Eppure la vicenda racconta una storia ancora più grande: cosa succede alle famiglie dei bambini con disabilità quando finisce la scuola? Ed è un riflettore che il papà di Lorenzo ha voluto accendere, consapevolmente, quando ha scritto il post su Fb raccontando l'accaduto. Non tanto per puntare il dito contro una singola struttura, quanto per accendere un riflettore su una difficoltà che molte famiglie affrontano ogni estate quando la scuola chiude e la rete dei servizi si assottiglia.

Lorenzo frequenta la scuola primaria, pratica sport, gioca e vive la quotidianità di tanti suoi coetanei. Ha anche la sindrome di Down, una condizione che comporta bisogni specifici ma che non definisce interamente la sua persona.

Secondo il racconto dei genitori, al momento dell'iscrizione al Grest la situazione del bambino era stata illustrata con chiarezza.

Dopo alcune iniziali perplessità della società legate all'organizzazione delle attività, la struttura avrebbe confermato la disponibilità ad accoglierlo.

Nei primi giorni sono arrivati riscontri positivi sul suo inserimento. Poi la comunicazione che ha cambiato tutto: dalla settimana successiva Lorenzo non avrebbe più potuto partecipare alle attività, vengono messi in evidenza situazioni che, in realtà, sono comuni ai bambini di quell' età. A volte si annoiava, andava a giocare coi ragazzi più grandi, non riponeva i giochi.

La famiglia contesta soprattutto l'assenza di un confronto finalizzato a individuare possibili soluzioni, come un assistente Asacom di cui si sarebbe fatta carico.

La società sportiva, dal canto suo, respinge ogni interpretazione discriminatoria e sostiene che la decisione sia maturata esclusivamente a causa di limiti organizzativi e della necessità di garantire sicurezza e supervisione all'intero gruppo.

Due versioni differenti che probabilmente continueranno a confrontarsi.

Ma la forza con cui la vicenda è entrata nel dibattito pubblico nasce dal fatto che molte famiglie si sono immediatamente riconosciute in quella esperienza. E che non tutte le famiglie hanno la possibilità di fare frequentare un Grest privato o poter affiancare un Asacom a proprie spese.

In molti casi, il ruolo di cura per i propri figli affetti da disabilità ricade interamente sulle famiglie, costringendole anche a fare scelte lavorative in questa direzione.

Non tutte le famiglie possono permettersi un Grest privato, un educatore specializzato o figure di supporto aggiuntive. Quando la scuola chiude e i servizi si interrompono, il carico dell'assistenza ricade quasi interamente sui genitori, che spesso si trovano a riorganizzare lavoro, ferie e vita familiare.

Per molte famiglie la vera sfida non è soltanto trovare un'attività estiva, ma garantire continuità educativa, relazioni sociali e opportunità di crescita ai propri figli. È anche per questo che il caso Lorenzo ha suscitato tante reazioni: molte persone vi hanno riconosciuto una difficoltà che conoscono bene.

Sotto il post pubblicato dal padre di Lorenzo sono comparsi decine di commenti di genitori che raccontano difficoltà analoghe e differenti, ma tutte restituiscono la stessa sensazione di dover affrontare - spesso da soli - la ricerca di attività inclusive per i propri figli.

È qui che il caso individuale diventa una questione collettiva.

Molte famiglie convivono con queste difficoltà senza raccontarle pubblicamente. Non perché manchi la volontà di reagire, ma perché denunciare significa spesso esporre anche una parte molto intima della propria vita familiare. Significa raccontare la fragilità di un figlio, accettare giudizi esterni e, talvolta, rivivere esperienze dolorose. Per questo molte storie restano invisibili.

La scelta compiuta dal padre di Lorenzo ha rotto proprio questo silenzio.

Raccontando pubblicamente quanto accaduto al figlio, non ha dato voce soltanto alla propria famiglia, ma anche a tante altre persone che si sono riconosciute in quella storia. Famiglie che spesso affrontano difficoltà simili senza trovare il coraggio, la forza o semplicemente l'occasione per renderle visibili.

Per molti genitori il caso Lorenzo non è stato soltanto il racconto di un episodio specifico, ma l'occasione per portare alla luce un disagio che da tempo attraversa il mondo della disabilità e che raramente riesce a trovare spazio nel dibattito pubblico.

Durante l'anno scolastico l'inclusione è sostenuta da una rete composta da insegnanti di sostegno, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, progettazioni educative personalizzate e servizi dedicati. Una rete che, pur tra difficoltà e carenze, rappresenta uno degli ambiti più avanzati dell'inclusione in Italia.

Quando arriva l'estate, però, gran parte di questo sistema si interrompe.

Le scuole chiudono, gli operatori non sono più presenti e le famiglie si trovano improvvisamente a dover costruire da sole percorsi alternativi. È proprio in questo passaggio che emerge una delle criticità che da anni interessa il territorio trapanese: quella degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, gli Asacom.

Durante l'anno scolastico queste figure rappresentano un supporto fondamentale per molti studenti con disabilità, accompagnandoli nei percorsi di apprendimento, socializzazione e autonomia. Eppure proprio sul servizio Asacom negli ultimi anni si sono registrate ripetute tensioni tra famiglie, operatori e amministrazioni locali.

Nel trapanese non sono mancati ritardi nell'avvio dei servizi, proteste per il numero insufficiente di ore assegnate, difficoltà legate alle procedure di affidamento e richieste di potenziamento avanzate sia dalle associazioni delle famiglie sia dagli stessi lavoratori del settore.

Negli ultimi anni il tema è stato più volte al centro del dibattito pubblico tra famiglie, cooperative sociali e amministrazioni comunali, con richieste di maggiore programmazione e continuità dei servizi a sostegno degli alunni con disabilità.

Una situazione che ha spesso alimentato il dibattito pubblico sul diritto all'inclusione scolastica e sulla necessità di garantire continuità ai progetti educativi personalizzati proprio da parte delle istituzioni.

Se durante l'anno, pur tra criticità e carenze, il sistema riesce generalmente ad assicurare una rete di supporto, con la chiusura delle scuole questa rete viene meno quasi del tutto.

Gli Asacom interrompono il proprio servizio e molte famiglie si ritrovano improvvisamente senza quella figura educativa che per mesi ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per il bambino.

È in questo vuoto che emergono le maggiori difficoltà. I percorsi di inclusione costruiti durante l'anno rischiano infatti di interrompersi proprio nel momento in cui aumentano il bisogno di socializzazione, le esigenze organizzative delle famiglie e la necessità di trovare attività estive realmente accessibili.

Il caso Lorenzo riporta dunque al centro proprio questa contraddizione: l'inclusione scolastica è ormai un principio consolidato, ma la continuità educativa e sociale fuori dalla scuola resta ancora una sfida aperta.

A sollevare il tema sono stati anche il Forum Trapani Accessibile e Anffas Trapani. Per entrambe le realtà, il problema non riguarda soltanto un singolo Grest, ma una più ampia carenza di servizi e programmazione.

Secondo le associazioni le famiglie continuano a essere lasciate sole durante i periodi di sospensione scolastica, mentre il diritto alla partecipazione sociale delle persone con disabilità rischia di restare affidato alla buona volontà delle singole strutture o alla capacità organizzativa dei genitori.

Alla denuncia dell'associazione ha replicato il Comune di Erice. L'assessora ai Servizi Sociali, Carmela Daidone, ha respinto le accuse di mancata programmazione e ha evidenziato come il minore sia residente nel Comune di Trapani, richiamando quindi le competenze territoriali dei servizi socio-assistenziali.

Uno scambio che evidenzia un ulteriore problema: la frammentazione delle responsabilità tra enti, uffici e soggetti coinvolti.

È proprio questo l'aspetto richiamato anche dal padre di Lorenzo, secondo cui il sistema tende ad attivarsi soltanto quando emerge una criticità, mentre sarebbe necessaria una programmazione preventiva capace di mettere in rete istituzioni, associazioni e operatori del settore prima dell'inizio dell'estate.

Nel frattempo Lorenzo ha già trovato una nuova esperienza. Ha iniziato il suo percorso all'oratorio salesiano, dove continuerà a vivere attività educative e momenti di socializzazione insieme ad altri bambini.

Una buona notizia che offre un lieto fine alla sua vicenda personale.

Ma la domanda sollevata da questa storia rimane aperta e ci sono molte altre storie che non hanno lo stesso lieto fine.

Perché il problema non riguarda soltanto Lorenzo.

Riguarda tutte quelle famiglie che, ogni anno, con la chiusura delle scuole si trovano a cercare risposte per garantire ai propri figli occasioni di crescita, relazione e partecipazione.

L'inclusione non si misura soltanto nelle aule scolastiche. Si misura anche nei campetti estivi, negli oratori, nelle attività sportive, nei luoghi del tempo libero. Nelle opportunità offerte ai bambini di vivere gli stessi spazi e le stesse esperienze dei loro coetanei.

In tutti quei sostegni che accompagnano le famiglie e di non esaurirsi esclusivamente nel ruolo di care giver.

Perché una società davvero inclusiva non è quella che interviene quando una famiglia chiede aiuto.

È quella che ha già previsto i bisogni di tutti, anche di chi non ha la forza, gli strumenti o la visibilità per far sentire la propria voce.



