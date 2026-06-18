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» Calcio
18/06/2026 07:30:00

Mazara Calcio: al via un ambizioso progetto per il Campionato di Promozione

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Dopo un periodo di apparente silenzio dopo la conclusione della stagione sportiva appena trascorsa, la società Mazara Calcio ha deciso di rompere gli indugi, confermando che dietro le quinte non si è mai smesso di lavorare. L’obiettivo è chiaro, costruire basi solide per un futuro ambizioso, capace di riportare entusiasmo e prestigio ai colori gialloblù nel panorama del prossimo campionato di Promozione Regionale. La società, attraverso una nota ufficiale, ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio, sottolineando come la riservatezza delle ultime settimane fosse in realtà necessaria per pianificare con serietà e responsabilità il rilancio del club. Non si tratta solo di una semplice ripartenza, ma di una vera e propria ristrutturazione che coinvolgerà l'intero assetto del Mazara Calcio. Il cuore di questo nuovo corso risiede in una nuova struttura societaria, nata per dare nuova linfa e prospettive al club. Sebbene i nomi dei protagonisti e i dettagli del progetto siano al momento custoditi con cura, la società ha promesso una presentazione ufficiale che avverrà nei prossimi giorni, durante la quale verrà svelata la nuova visione sportiva per la prossima stagione.

Anche la comunicazione subirà un profondo restyling. La società ha infatti annunciato la dismissione del gruppo Facebook utilizzato fino ad oggi come principale canale informativo, in favore di una strategia più moderna e professionale. L’intento è quello di creare un ecosistema digitale all'altezza della passione della città, che diventi il punto di riferimento unico per tifosi e appassionati. Sui nuovi canali ufficiali, che saranno inaugurati a breve, verranno veicolati comunicati, aggiornamenti in tempo reale, iniziative esclusive e tutto ciò che ruota attorno al mondo gialloblù.

"Il lavoro svolto fin qui rappresenta soltanto il primo passo, fa sapere la società, consapevole dell'importanza del calore dei tifosi mazaresi. In un momento cruciale di transizione, il Mazara Calcio ringrazia chi non ha mai fatto mancare il sostegno, promettendo di onorare la storia e la tradizione cittadina con un progetto all’insegna della solidità e del senso di appartenenza". La città, dal canto suo, resta in attesa di conoscere i dettagli di questo "nuovo corso". La Promozione Regionale è un campionato complesso e competitivo, ma l’entusiasmo e la determinazione mostrati in questa fase di ripartenza lasciano ben sperare per il futuro del calcio gialloblù.









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