 Marsala,  "Il ponte di via Degli Atleti con ringhiera arrugginita e marciapiede troppo stretto”

17/06/2026 00:00:00

Il ponte ferroviario di via degli Atleti, a Marsala, in corrispondenza del quadrivio dove convergono via G.A. Omodei, via Pascasino e corso Amendola, presenta diverse criticità sotto il profilo della sicurezza. A lanciare l'allarme è un cittadino che denuncia lo stato di degrado della ringhiera del ponte e le difficoltà quotidiane affrontate dai pedoni che attraversano uno degli snodi più trafficati del centro urbano.

“Ringhiera fatiscente e marciapiede insufficiente”

Secondo quanto segnalato, la ringhiera che costeggia il ponte verserebbe in condizioni di forte deterioramento, con evidenti segni di corrosione e ruggine che ne metterebbero in discussione la funzionalità e la sicurezza.

Il problema sarebbe aggravato dalle dimensioni ridotte del marciapiede, largo in alcuni tratti appena cinquanta centimetri e ulteriormente ristretto dalla presenza di pali dell'illuminazione e delle infrastrutture elettriche.

«I pedoni sono costretti a transitare in condizioni di evidente disagio e pericolo, stretti tra una ringhiera ormai fatiscente e una carreggiata trafficata», si legge nella segnalazione.

Una situazione che, secondo il cittadino, risulta particolarmente problematica per anziani, persone con disabilità, studenti e genitori con passeggini.

Segnalato anche il malfunzionamento del semaforo pedonale

Tra le criticità evidenziate vi sarebbe anche il funzionamento non ottimale del semaforo pedonale presente nel quadrivio, elemento che contribuirebbe ad aumentare i rischi per chi attraversa quotidianamente l'area.

Il ponte rappresenta infatti un punto di collegamento essenziale tra diverse zone della città e registra un intenso traffico veicolare e pedonale durante tutta la giornata.

Preoccupazione per il muretto che sovrasta la ferrovia

Nella segnalazione viene inoltre richiamata l'attenzione su un secondo elemento considerato a rischio: il muretto che costeggia l'ultimo tratto di via G.A. Omodei, in prossimità del ponte ferroviario.

La struttura, realizzata in tufo e alta circa un metro, separa la carreggiata dalla sottostante linea ferroviaria, posta a una quota inferiore di circa sei metri.

Secondo il cittadino, il manufatto mostrerebbe evidenti segni di deterioramento dovuti all'azione del tempo e potrebbe non offrire adeguate garanzie di resistenza in caso di impatto da parte di un veicolo.

«Esiste il concreto pericolo che un mezzo, a causa di un incidente o della perdita di controllo, possa sfondare il muretto e precipitare sulla ferrovia sottostante, con conseguenze potenzialmente molto gravi per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione ferroviaria», si legge nella nota.

La richiesta: sopralluogo e interventi urgenti

Per questi motivi viene chiesto al Comune di Marsala di effettuare un sopralluogo tecnico urgente per verificare lo stato della ringhiera, del marciapiede e del muretto di contenimento, programmando eventuali lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

Tra le richieste avanzate anche la valutazione di possibili interventi per ampliare o rendere maggiormente fruibile il percorso pedonale, considerata l'importanza del ponte come collegamento tra alcune delle principali arterie del centro cittadino.

Una segnalazione che riporta l'attenzione sulla necessità di monitorare costantemente le infrastrutture urbane e garantire condizioni di sicurezza adeguate in punti particolarmente frequentati da automobilisti e pedoni.



