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Sport
17/06/2026 14:00:00

Ciclismo: grandi successi per la Star Cycling Lab in giro per l'Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/ciclismo-grandi-successi-per-la-star-cycling-lab-in-giro-per-l-italia-450.jpg

La Star Cycling Lab continua a macinare chilometri e prestigio in giro per l’Italia. La settimana appena trascorsa è stata un caleidoscopio di emozioni, conferme e crescita formativa, con i colori del team marsalese protagonisti su più fronti: dal velodromo di Forano ai percorsi selettivi di Prato e Castroreale. Il protagonista assoluto della trasferta laziale è stato Tancredi Stella. Convocato dal Comitato Regionale, Tancredi ha brillato a Forano durante le qualificazioni ai Campionati Italiani su pista. Nelle prove dei 200 metri lanciati e nel chilometro da fermo, il giovane talento ha contribuito in modo determinante al successo della rappresentativa siciliana, che ha staccato con autorevolezza il pass per le finali nazionali. Non c’è stato tempo per rifiatare che il sabato ha visto Tancredi misurarsi con la "Piccola Liegi" di Prato, il prestigioso Memorial Bresci. Una gara estremamente selettiva che non ha visto il marsalese tra i protagonisti di giornata, ma che si chiude con un bilancio estremamente positivo in termini di esperienza internazionale e bagaglio tecnico, fondamentali per la sua crescita agonistica.

Grande fermento anche a Castroreale, dove il circuito ha messo a dura prova la tenuta degli agonisti. Francesco Polizzi e Giuseppe Ampola hanno interpretato la corsa con intelligenza tattica; Ampola ha svolto un lavoro prezioso per il compagno, permettendo a Polizzi di finalizzare quella che è, a tutti gli effetti, la sua miglior prestazione stagionale, chiudendo in 5ª posizione. Una prova di maturità che vale doppio per Ampola, fresco di convocazione dal Comitato Regionale per i Campionati Italiani Giovani di Bolzano, in programma il prossimo 5 luglio. Per la cronaca, Ampola ha tagliato il traguardo in 9ª posizione, confermando l'ottimo stato di forma del gruppo. Non sono mancati all'appello i Master, impegnati nel "Trofeo Bici in Comune". Felice La Grutta ha chiuso la sua prova con un ottimo 7° posto, mentre Nicola Eramo, dopo aver animato la corsa restando costantemente nel vivo del gruppo dei migliori, ha conquistato un solido 9° posto di categoria.

Il calendario non concede soste. Gli Juniores si preparano ora alla trasferta in Emilia Romagna del prossimo 21 giugno, mentre per Esordienti e Allievi l'appuntamento cerchiato in rosso è quello del 28 giugno a Caltanissetta, dove si assegneranno i titoli di Campioni Regionali. La Star Cycling Lab guarda avanti con la consapevolezza di un gruppo che, tra sudore e strategia, sta continuando a costruire il proprio percorso di eccellenza.









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