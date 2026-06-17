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» Sociale
17/06/2026 11:37:00

"Il senso del coraggio": Marsala celebra la Giornata mondiale del Rifugiato

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Due giornate, due luoghi, un tema. La cooperativa sociale Badia Grande, che a Marsala gestisce il progetto SAI (Sistema accoglienza e integrazione) del Comune, ha organizzato per il 19 e il 20 giugno le iniziative legate alla Giornata mondiale del Rifugiato 2026, intitolate "Il senso del coraggio".

Venerdì 19: il torneo di volley alla "Bellina"

Si comincia venerdì 19 giugno, dalle 10, nella palestra "Fortunato Bellina" con un mini torneo di pallavolo femminile organizzato con la A.S.D. Marsala Volley Project. In campo le beneficiarie accolte nei centri femminili del progetto SAI Marsala.

Sabato 20: percorso sensoriale, talk e concerto

Sabato 20 giugno, dalle 18, l'appuntamento si sposta nell'atrio del Palazzo municipale, in via Garibaldi 2, con un evento aperto alla cittadinanza. Il percorso sensoriale "Il senso dell'immigrazione" propone postazioni dedicate ai cinque sensi. Seguirà un talk sui temi dell'integrazione e dell'accoglienza, che tra gli interventi prevede la testimonianza di chi opera nei soccorsi nel Mar Mediterraneo. Alle 20 il concerto della Libera Orchestra Popolare Marsala, poi un momento conviviale.

Le voci della cooperativa

"La Giornata mondiale del Rifugiato ha un alto valore simbolico", dichiara la vicepresidente di Badia Grande, Greta Margagliotti. "Serve a ricordare, in un contesto internazionale segnato da nuove guerre e nuove ondate migratorie, che chi lascia il proprio Paese affrontando viaggi e situazioni estreme, a costo della vita, merita dignità e riscatto sociale".

La coordinatrice dell'area Minori, Francesca Strippoli, sottolinea il doppio registro dell'iniziativa: lo sport come strumento di aggregazione tra persone di lingue e culture diverse e il percorso multisensoriale, ispirato al tema del Servizio centrale "Il senso del coraggio", pensato per coinvolgere attivamente i partecipanti.

Sul talk interviene la coordinatrice del progetto SAI Marsala, Anna Maria Ruggirello: sarà un confronto sulle forme dell'accoglienza e sui percorsi avviati dal SAI Marsala con altri enti a sostegno dell'autonomia dei migranti, in vista di una reale integrazione nel tessuto socio-economico. A chiudere, la festa con la Libera Orchestra Popolare Marsala. L'evento del 20 giugno sarà raccontato in diretta da Zak Radio.

Info

"Il senso del coraggio" – Giornata mondiale del Rifugiato 2026. Venerdì 19 giugno, ore 10, palestra "Fortunato Bellina", Marsala (torneo riservato alle beneficiarie SAI). Sabato 20 giugno, ore 18, atrio del Palazzo municipale, via Garibaldi 2, Marsala (ingresso libero). Organizza: cooperativa sociale Badia Grande.









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