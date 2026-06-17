Se ne sono andati: Francesco Salvatore Martorana (61),  Angelo Sardo (76) 

Dal 2021 la struttura di Via Marsala gestisce in esclusiva il marchio francese sull'intero territorio provinciale. Vendita, noleggio, veicoli commerciali e officina autorizzata: un'offerta che poche realtà locali...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vincenzo Valenza, di 78 anni. Si è spento oggi, 16 giugno 2026. Ne danno il triste annuncio la moglie Ninella, le figlie Valentina con Marco e Simona con Ignazio, e le...
Per tutto il mese di giugno Essepiauto prosegue la promozione sull'usato: sconti fino a 12.000 euro su una selezione di vetture in pronta consegna, con passaggio, tagliando, garanzia e rottamazione inclusi.Essepiauto prolunga...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Salvatore Martorana, di 61 anni.Conosciuto e stimato da tutti come capitano di lungo corso, si è spento il 16 giugno 2026, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e...
Negli ultimi mesi si sente sempre più spesso parlare di sostenibilità, ma per molte imprese del territorio resta un concetto astratto, difficile da applicare nella pratica.Il dott. Giulio Bellan, commercialista e...