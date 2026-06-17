Se ne sono andati: Francesco Salvatore Martorana (61),  Angelo Sardo (76) 

17/06/2026 10:12:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Salvatore Martorana, di 61 anni.

Conosciuto e stimato da tutti come capitano di lungo corso, si è spento il 16 giugno 2026, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione per il mare.

Uomo legato profondamente alla navigazione e alla sua professione, ha trascorso gran parte della propria vita solcando i mari, distinguendosi per competenza, serietà e umanità.

I funerali saranno celebrati mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Angelo Sardo, di 76 anni.

Nato a Marsala il 20 gennaio 1950, risiedeva in contrada Spagnola a Marsala, dove è deceduto il 16 giugno 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione.

I funerali saranno celebrati giovedì 18 giugno 2026 alle ore 11:00 presso la Parrocchia Maria SS. Addolorata, in contrada Addolorata a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.