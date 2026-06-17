Paceco, tre atleti campioni ma senza premio. Ricciardi interroga il sindaco

17/06/2026 15:06:00

Tre atleti pacecoti hanno conquistato risultati importanti a livello nazionale, ma attendono ancora un riconoscimento pubblico da parte del Comune. Per questo il consigliere comunale Salvatore Ricciardi ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta e orale al sindaco e all’assessore allo Sport.

La vicenda riguarda Angela Iaci, Maurizio Chirco e Alessio Giuseppe Genovese, protagonisti ai Campionati Italiani FIPL di distensione su panca, disputati lo scorso 29 marzo a Lodi.

Iaci e Chirco si sono laureati campioni italiani per il secondo anno consecutivo nelle rispettive categorie, mentre Genovese ha conquistato il titolo di vice campione italiano.

“Parliamo di risultati straordinari che rendono orgogliosa l’intera comunità”, afferma Ricciardi. “Eppure, a distanza di mesi, questi atleti attendono ancora quel riconoscimento pubblico che era stato loro annunciato dall’Amministrazione comunale”.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, verso metà aprile gli atleti sarebbero stati contattati direttamente dal sindaco, che avrebbe manifestato la volontà di organizzare in tempi brevi una manifestazione ufficiale per premiare loro e altre eccellenze sportive del territorio.

Ad oggi, però, non risulta fissata alcuna data né sarebbe stata comunicata alcuna iniziativa istituzionale.

“Quando le istituzioni assumono un impegno con i cittadini, soprattutto con chi rappresenta un esempio positivo per i giovani e promuove il nome della città fuori dai confini comunali, quell’impegno deve essere rispettato”, aggiunge Ricciardi. “Il silenzio e i continui rinvii rischiano di trasformare un momento di orgoglio collettivo in una delusione ingiustificata”.

Con l’interrogazione, il consigliere chiede all’amministrazione di spiegare le ragioni del ritardo e di indicare se e quando intenda procedere alla premiazione ufficiale degli atleti.

“Non si tratta di una questione personale o politica”, conclude Ricciardi, “ma di rispetto verso cittadini che, con sacrificio, disciplina e passione, hanno conquistato risultati eccezionali e meritano il riconoscimento dell’intera comunità pacecota”.

L’atto sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale utile, dove sono attese le risposte dell’amministrazione.



