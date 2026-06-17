Lavoro a Marsala e non solo: aziende e negozi cercano personale

17/06/2026 18:15:00

Non solo turismo e stagione estiva. A Marsala diverse aziende sono alla ricerca di personale da inserire nei propri organici, con opportunità che spaziano dal commercio alla ristorazione fino al settore agricolo. Alcune offerte sono rivolte anche a chi ha poca esperienza ma vuole imparare un mestiere.

OVS cerca un Sales Assistant

Il gruppo OVS ha aperto una selezione per la posizione di Sales Assistant nel punto vendita di Marsala, in via Cammareri Scurti 10.

L'azienda, che conta oltre 2.000 negozi nel mondo e più di 8.000 dipendenti, cerca una figura da inserire con contratto full time a tempo determinato.

Tra le mansioni previste:

assistenza e supporto ai clienti;

allestimento degli spazi espositivi;

riassortimento dei reparti;

supporto al raggiungimento degli obiettivi di vendita;

promozione dei prodotti e delle collezioni del gruppo.

La società preferisce candidati con una precedente esperienza nel retail e interesse per il settore moda. Tra i benefit previsti figurano formazione continua, welfare aziendale, assicurazione sanitaria e sconti sui marchi del gruppo. La retribuzione indicata nell'annuncio è compresa tra 1.600 e 2.000 euro lordi mensili.

Il ristorante Le Isole cerca un aiuto cuoco

Anche la ristorazione continua a cercare personale in vista della stagione estiva. Il ristorante Le Isole ha pubblicato un annuncio per la ricerca di un aiuto cuoco.

La particolarità dell'offerta è che il locale si rivolge anche a candidati con poca esperienza, purché abbiano «tanta volontà di imparare e lavorare».

Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum all'indirizzo email indicato nell'annuncio: info@leisoleristorante.it.

Azienda agromeccanica cerca collaboratori

Opportunità anche nel comparto agricolo. L'azienda agromeccanica Frazzitta è alla ricerca di collaboratori da inserire nel proprio team.

La richiesta è rivolta a persone con una minima esperienza nel settore agricolo o agromeccanico. L'azienda cerca candidati motivati, seri e disponibili a lavorare in un contesto dinamico.

L'attività si svolge su tutto il territorio e per informazioni o candidature è possibile contattare il numero 389 1639985.

Il Ficodindia di San Vito Lo Capo assume personale di sala

Nuove opportunità anche nel settore della ristorazione sulla costa trapanese. Il ristorante Il Ficodindia – Giardino Mediterraneo di San Vito Lo Capo è alla ricerca di personale di sala per la stagione 2026.

L'azienda cerca figure da inserire nel servizio serale e considera un requisito preferenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera. Tra i vantaggi offerti c'è anche la disponibilità di un alloggio per il personale.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum o contattare direttamente la struttura ai numeri 347 597 3188 e 347 453 8902, oppure scrivere all'indirizzo email info@ilficodindia.eu.



