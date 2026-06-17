Ad Alcamo “La Tavula è Trazzera”, segnale di pace e fratellanza 

17/06/2026 10:19:00

Migliaia di persone hanno preso parte ieri sera in Piazza Ciullo ad Alcamo alla quarta edizione de “La Tavula è Trazzera”, la manifestazione promossa dal Comitato “Un Mediterraneo di Pace” con il patrocinio del Comune. Una lunga tavola, estesa per oltre 20 metri, ha rappresentato il simbolo centrale della serata: quello di una comunità che sceglie incontro, dialogo e condivisione.

Sapori e culture a confronto

Attorno alla tavolata si sono riunite le diverse comunità straniere presenti sul territorio, che hanno partecipato portando piatti tipici dei rispettivi Paesi. Un intreccio di sapori, profumi e tradizioni che si è mescolato con la cucina siciliana, dando vita a un momento di scambio culturale e di accoglienza diffusa.

Il confronto sui temi dell’integrazione

La manifestazione è stata anche occasione di approfondimento sui temi dell’inclusione e dei diritti. Durante il talk è intervenuto il responsabile provinciale di Libera, Salvatore Inguì, che ha affrontato le criticità legate ai flussi migratori e la necessità di rafforzare le reti di accoglienza sul territorio. Nel dibattito è stato richiamato anche il tema delle condizioni dei lavoratori stranieri e dei recenti episodi di violenza segnalati nel territorio marsalese ai danni di alcuni braccianti.

Musica, festa e partecipazione

Accanto ai momenti di riflessione, la serata è stata animata da musica, balli e spettacoli che hanno coinvolto il pubblico per tutta la durata dell’evento. Sul palco si sono alternati artisti e rappresentanze delle diverse comunità, contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione collettiva.

Le parole degli organizzatori

“Ancora una volta Alcamo ha dimostrato grande capacità di accoglienza e inclusione – hanno sottolineato dal Comitato Un Mediterraneo di Pace –. Vedere le diverse comunità sedute attorno alla stessa tavola è stata l’immagine più significativa della serata. La partecipazione così ampia conferma il desiderio diffuso di incontro e conoscenza reciproca”.

Un messaggio finale di convivenza

La quarta edizione de “La Tavula è Trazzera” si chiude così con un messaggio condiviso: costruire ponti tra culture diverse è possibile, partendo da gesti semplici come condividere il cibo, la musica e le tradizioni, in un percorso comune di convivenza e dialogo.



