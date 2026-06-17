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Cronaca

» Giudiziaria
17/06/2026 08:39:00

Pubblicazione per estratto della sentenza del Tribunale di Marsala nel procedimento risarcitorio per diffamazione Bellafiore - Genna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/pubblicazione-per-estratto-della-sentenza-del-tribunale-di-marsala-nel-procedimento-bellafiore-genna-450.jpg

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DI SENTENZA

 

Con sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Civile, pronunciata dalla dott.ssa Francescamaria Piruzza nella causa civile R.G. n. 1147/2025, pubblicata il 13 maggio 2026, è stata accolta la domanda risarcitoria proposta dall'avv. Sergio Bellafiore nei confronti di Ignazio Genna.

 

Il Genna, funzionario regionale e già Commissario dell’Ipab Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala, era stato già condannato per lo stesso fatto in sede penale con decreto penale di condanna n. 601/2024 emesso dal Gip del Tribunale Penale di Marsala dottt. Riccardo Alcamo e divenuto definitivo.

Il Tribunale, anche in sede civile ed a seguito del risarcimento chiesto dall’avv. Bellafiore, ha confermato il contenuto diffamatorio di un commento pubblicato dal Genna nell'aprile 2024 sulla pagina Facebook collegata al quotidiano online TP24, concernente l'avv. Sergio Bellafiore, tirato in ballo dal Genna sia nella sua qualità di Presidente dell'Istituzione comunale Marsala Schola. sia nella qualità di legale dell’Ipab Giovanni XXIII di Marsala. 

In particolare il Genna diffamò il legale marsalese collegandolo suggestivamente alla notizia dell’indagine per corruzione al Comune di Marsala che aveva riguardato un dirigente e un funzionario dello stesso Comune.

 

Per l'effetto dell’intervenuta diffamazione e della condanna già intervenuta in sede penale, il Tribunale Civile di Marsala ha condannato Ignazio Genna al pagamento in favore dell'avv. Sergio Bellafiore della somma, considerata la gravità del fatto, di euro 24.493,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi ed alle spese legali, come indicato in sentenza .

 

Il Tribunale ha inoltre ordinato a Ignazio Genna di astenersi dal pubblicare, sui social network e con qualunque mezzo di pubblicità, articoli, commenti, post e interventi lesivi della reputazione dell'avv. Sergio Bellafiore.

 

La pubblicazione del presente estratto è stata disposta dal Tribunale di Marsala ai sensi dell'art. 120 c.p.c. .

 

 

La presente pubblicazione costituisce adempimento di un obbligo disposto dal Tribunale di Marsala con sentenza civile n. 1147/2025, pubblicata il 13 maggio 2026, ed è effettuata in esecuzione dell'ordine giudiziale di pubblicazione per estratto a cura e spese della parte soccombente.









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