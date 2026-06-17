Dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida alla posta

A partire dal prossimo 3 agosto, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata come documento di riconoscimento agli sportelli postali, anche nel caso in cui riporti una data di scadenza successiva. La misura si applica in modo generale a tutte le operazioni allo sportello e comporta, di fatto, la cessazione della validità del documento cartaceo per finalità di identificazione.
Attuazione del regolamento europeo
La disposizione recepisce quanto previsto dal Regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, che punta ad armonizzare gli standard di identificazione dei cittadini all’interno dell’Unione Europea, favorendo sistemi digitali e documenti più sicuri e uniformi.
Obbligo di Carta d’Identità Elettronica
In vista dell’entrata in vigore della nuova norma, i cittadini che non dispongono di altri documenti validi, come passaporto o patente di guida, dovranno dotarsi della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per poter continuare a svolgere operazioni agli sportelli postali.
La misura rientra nel più ampio processo di transizione verso sistemi di identificazione più moderni e standardizzati a livello europeo.