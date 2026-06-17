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» Dalla Regione
17/06/2026 13:00:00

Energia, 28 milioni per illuminazione nei Comuni. Fondi anche nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/1781690337-0-energia-28-milioni-per-illuminazione-nei-comuni-fondi-anche-nel-trapanese.jpg

Oltre 28 milioni di euro per adottare soluzioni tecnologiche in grado di ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dei comuni siciliani, rendendole più efficienti.

 

Contributi arrivano anche in provincia di Trapani, per i Comuni di Campobello e Custonaci. Bocciata la richiesta di San Vito, per assenza di documenti. 

 L’assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato l'elenco dei progetti ricevibili e ammissibili per ottenere le agevolazioni previste dall’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica attraverso contratti in partenariato pubblico-privato con fondi a valere sull’Azione 2.1.3 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

 

«Si tratta della prima di una serie di graduatorie relative ad avvisi rivolti ai Comuni – afferma l’assessore Francesco Colianni –. Stiamo imprimendo una forte accelerazione alla spesa di fondi comunitari per il miglioramento dei servizi che gli enti locali forniscono ai  cittadini e stiamo dando alle stesse amministrazioni delle scadenze ben definite per fare in modo che queste risorse siano impiegate in tempi rapidi».

 

I progetti ricevibili e ammissibili a finanziamento, e che saranno sottoposti a un’ulteriore fase di valutazione, sono quelli dei Comuni di Catenanuova e Leonforte nell’Ennese, Adrano e Trecastagni in provincia di Catania; Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra nel Messinese; Campobello di Mazara e Custonaci nel Trapanese, Corleone nel Palermitano, Modica e Ragusa nel Ragusano; Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa nell’Agrigentino.

 

«Il valore complessivo delle richieste – specifica l’assessore Colianni – ammonta a 34,2 milioni di euro, pertanto oltre la dotazione disponibile. Dopo il nuovo esame delle istanze, verificheremo la possibilità di rimpinguare il budget in modo da finanziare tutti i progetti considerati ricevibili. Entro 60 giorni si concluderanno le procedure di valutazione e verranno emessi i decreti di finanziamento».

L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.









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