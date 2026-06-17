Misiliscemi: musica, teatro ed eventi, ecco il programma di "Sere d'Estate 2026"

17/06/2026 00:30:00

Un'estate all'insegna della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle tradizioni popolari. Il Comune di Misiliscemi ha presentato il calendario di “Sere d’Estate 2026”, il programma di manifestazioni che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno a settembre con appuntamenti diffusi nelle diverse contrade del territorio.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, punta a valorizzare l'identità locale attraverso un ricco cartellone che mette insieme musica, teatro, enogastronomia, sport e momenti dedicati alla memoria e alla legalità.

Un'estate diffusa tra le contrade

Il programma coinvolgerà associazioni, parrocchie e realtà culturali locali che collaboreranno con il Comune nella realizzazione degli eventi.

L'obiettivo è trasformare ogni contrada in un luogo di incontro e partecipazione, valorizzando le peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano i concerti del “Giovedì in Jazz” ospitati a Baglio Elena, nella contrada Pietretagliate, con protagonisti artisti del panorama musicale siciliano.

Spazio anche al teatro con la rassegna “Radici di Pietra e Sale”, che proporrà spettacoli e momenti di intrattenimento dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Sagre, sport e tradizioni popolari

Non mancheranno gli appuntamenti legati ai sapori del territorio, con manifestazioni ormai consolidate come la Sagra dell’Anguria e la Sagra del Pane Cunzato, occasioni per promuovere le eccellenze agroalimentari locali e favorire la partecipazione delle comunità.

Particolare attenzione sarà riservata anche allo sport. Tra gli eventi in calendario spicca la prima edizione della Maratona di Misiliscemi – Passi di Legalità, iniziativa che coniuga attività sportiva e promozione dei valori della cittadinanza attiva.

L'apertura ufficiale del programma è fissata per il 22 giugno con il torneo di Calcio Balilla Umano a Rilievo, primo appuntamento di una lunga serie di eventi che animeranno il territorio per tutta la stagione estiva.

Cultura e memoria

Tra gli appuntamenti istituzionali più significativi figura la Giornata della Legalità, della Giustizia e della Memoria dedicata al giudice Alberto Giacomelli, in programma il 14 settembre presso la Casa Comunale di Salinagrande.

Un momento di riflessione e approfondimento che si inserisce all'interno di un calendario pensato non solo per l'intrattenimento, ma anche per la promozione dei valori civili e della memoria collettiva.

Tallarita e Mineo: “Valorizzare il patrimonio umano e culturale”

Il sindaco Salvatore Tallarita e l'assessora alla Cultura Barbara Mineo sottolineano il significato dell'iniziativa.

«Con questo programma vogliamo offrire occasioni di incontro e condivisione, valorizzando ogni contrada e promuovendo il patrimonio umano, culturale e ambientale di Misiliscemi. Le Sere d'Estate rappresentano un'importante opportunità per rafforzare il legame tra i cittadini e per accogliere visitatori e turisti alla scoperta del nostro territorio».

Un cartellone per residenti e turisti

Concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi, serate danzanti, sagre e appuntamenti culturali si alterneranno per tutta l'estate, con l'obiettivo di rendere Misiliscemi un punto di riferimento per l'intrattenimento e la promozione del territorio.

L'invito dell'amministrazione comunale è rivolto a cittadini, famiglie e visitatori affinché partecipino numerosi agli eventi in programma, contribuendo a trasformare l'estate 2026 in un'occasione di crescita, socialità e valorizzazione delle identità locali.



