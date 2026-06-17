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» Dai Comuni
17/06/2026 02:00:00

L'arresto a Mazara del rapinatore, Quinci: "Frutto della collaborazione tra Comune e Forze dell'Ordine"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/l-arresto-a-mazara-del-rapinatore-quinci-frutto-della-collaborazione-tra-comune-e-forze-dell-ordine-450.jpg

Un arresto ritenuto significativo nel contrasto alla criminalità in città arriva a seguito di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine, con il supporto del sistema di videosorveglianza comunale. A commentare l’esito dell’attività investigativa è il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha espresso soddisfazione per l’individuazione e l’arresto del presunto autore di una rapina a mano armata avvenuta lo scorso 21 maggio nel centro storico.

 

L’episodio e l’arresto

Secondo quanto riferito, il pluripregiudicato sarebbe ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una minorenne avvenuta nei pressi di via San Giovanni.

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Marsala e si trova attualmente in carcere.

Determinante, nell’attività investigativa, sarebbe stata la collaborazione tra Polizia Municipale e forze dell’ordine, supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino.

Il ruolo della videosorveglianza

Il sistema di telecamere installato sul territorio comunale e condiviso con le forze dell’ordine ha permesso di ricostruire movimenti e responsabilità, contribuendo in modo decisivo all’individuazione del sospettato.

Un modello di cooperazione che, secondo l’amministrazione, rafforza le attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

Quinci: “Sinergia fondamentale per la sicurezza”

Nel suo intervento, il sindaco Quinci ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale.

“La piena collaborazione tra la nostra Polizia Municipale e le forze dell’ordine, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza che abbiamo attivato in città e che condividiamo per la prevenzione e la repressione dei reati, ha consentito di assicurare alla giustizia l’autore della rapina a mano armata ai danni di una minorenne”, ha dichiarato.

Il primo cittadino ha poi espresso “plauso per la brillante operazione sinergica”, evidenziando come la collaborazione tra enti sia un elemento centrale per il ripristino della sicurezza urbana.

“Sicurezza ancora tema attuale, ma segnali di miglioramento”

Quinci ha infine riconosciuto che il tema della sicurezza resta una priorità per il territorio, pur segnalando un cambio di passo nelle azioni di contrasto.

“Nonostante gli sforzi per dotare il territorio di una videosorveglianza capillare ed efficace e per incrementare i controlli, il problema sicurezza rimane attuale, ma negli ultimi tempi si registra sicuramente un cambio di passo che deve proseguire con il contributo di tutti”, ha concluso.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento del sistema di controllo del territorio, basato sulla sinergia tra amministrazione comunale e forze dell’ordine.









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