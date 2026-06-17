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» Dai Comuni
17/06/2026 20:09:00

Jazz in Cantina, a Marsala torna il Jazz Festival dal 22 al 26 luglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/jazz-in-cantina-a-marsala-torna-il-jazz-festival-dal-22-al-26-luglio-450.jpg

Marsala si prepara ad accogliere nuovamente un grande appuntamento dedicato alla musica jazz. Dal 22 al 26 luglio 2026 andrà in scena “Jazz in Cantina – Marsala Jazz Festival”, una rassegna diffusa che riporta in città un festival interamente incentrato sul jazz e sulle sue contaminazioni contemporanee, raccogliendo l’eredità delle storiche edizioni che in passato avevano animato il territorio.

 

Il festival è stato presentato nel corso di una conferenza stampa al Palazzo comunale di Marsala, alla presenza della sindaca Andreana Patti.

Per gli organizzatori sono intervenuti Vincenzo Favara per Marsala Jazz Festival, Pompeo Benincasa per Catania Jazz e direttore artistico della manifestazione, Marco Fina per Cantine Fina, Gabriella Favara per le Cantine Storiche Donnafugata e Maria Chiara Bellina per Cantine Pellegrino.

L’iniziativa, organizzata dalle associazioni Catania Jazz e Marsala Jazz Festival con il patrocinio del Comune di Marsala, si svilupperà tra alcune delle più importanti cantine del territorio, trasformate per l’occasione in veri e propri palcoscenici culturali: Cantine Pellegrino, Cantine Donnafugata e Cantine Fina.

La direzione artistica è affidata a Pompeo Benincasa, che ha costruito un programma articolato in cinque giornate all’insegna della contaminazione tra linguaggi musicali diversi, dal jazz tradizionale alle sonorità elettroniche, passando per blues, soul, flamenco e improvvisazione.

 

 

 

Un festival diffuso tra musica e territorio

Il festival si caratterizza per un’impostazione diffusa e immersiva, in cui ogni cantina diventa luogo di ascolto e incontro. Ogni spazio sarà identificato anche da una palette di colori dedicata: giallo per Cantine Pellegrino, arancio per Donnafugata e malva per Cantine Fina, in un dialogo simbolico con il paesaggio marsalese.

Il programma attraversa generi e culture musicali differenti: dalla canzone d’autore contaminata dal jazz ai ritmi afro-cubani, fino a progetti che rileggono grandi capolavori della storia del jazz come “A Love Supreme” di John Coltrane, nel centenario della nascita del sassofonista.

 

Il programma dei concerti

Ad aprire la rassegna, il 22 luglio alle Cantine Pellegrino, sarà Raphael Gualazzi, con un live tra piano, voce e atmosfere jazz, blues e soul.

Il 23 luglio alle Cantine Donnafugata sono previsti due concerti: il “Cuban Piano-Cello Project” con Yaniel Matos e Victor Zamora e, a seguire, il Ricardo Toscano Quartet con l’omaggio ad “A Love Supreme” di John Coltrane.

Il 24 luglio sempre alle Cantine Donnafugata spazio al Yumi Ito Quartet, tra jazz, art-pop e improvvisazione vocale, e al Daniel García Trio, che unisce jazz contemporaneo e suggestioni flamenco.

Il 25 luglio il festival si sposta alle Cantine Fina con “La Fiesta Tour 2026” di Alain Pérez y La Orquesta, formazione di tredici elementi che porterà sul palco sonorità cubane, jazz e flamenco.

La chiusura, il 26 luglio sempre alle Cantine Fina, sarà affidata a Cédric Hanriot & Time Is Colour – Vol. 3, progetto che mescola jazz contemporaneo, elettronica, hip-hop e soul.

Un festival tra ricerca e contaminazione

“Jazz in Cantina” un progetto culturale che unisce musica, territorio e sperimentazione, con l’obiettivo di valorizzare le cantine marsalesi come spazi culturali oltre che produttivi. Un festival che punta a raccontare il jazz come linguaggio in continua evoluzione, aperto alle contaminazioni e capace di dialogare con pubblici diversi.









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