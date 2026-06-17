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» Dai Comuni
17/06/2026 09:48:00

Alcamo Marina, demolito un immobile abusivo sulla litoranea 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/1781682546-0-alcamo-marina-demolito-un-immobile-abusivo-sulla-litoranea.jpg

Sono iniziati ad Alcamo Marina i lavori di demolizione di un immobile abusivo situato in via Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, nel tratto compreso tra la piazzetta Virgo Fidelis e via Leone. L'intervento rientra nell'accordo quadro predisposto dal Comune per contrastare l'abusivismo edilizio e ripristinare la legalità sul territorio di Alcamo e della sua frazione balneare.

L'operazione rappresenta uno dei primi interventi concreti nell'ambito del programma di demolizioni avviato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Procura della Repubblica di Trapani.

 

"Un passo avanti per legalità e decoro"

A commentare l'avvio dei lavori sono stati il sindaco Domenico Surdi e l'assessore alla Pianificazione urbanistica, Rigenerazione urbana ed Edilizia privata, Mario Viviano.

Secondo gli amministratori, la demolizione consentirà di eliminare una struttura che da anni rappresentava un elemento di degrado lungo la litoranea di Alcamo Marina, contribuendo al recupero del decoro urbano e paesaggistico della zona.

«Con l'abbattimento di questo primo ecomostro compiamo un importante passo avanti verso il ripristino della legalità e della qualità del nostro territorio», affermano Surdi e Viviano.

 

 

Recupero del territorio e valorizzazione turistica

L'amministrazione comunale evidenzia come Alcamo Marina sia stata interessata nel corso degli anni da un intenso sviluppo edilizio che, in diversi casi, ha prodotto situazioni di irregolarità urbanistica e impatti negativi sul paesaggio.

L'intervento avviato oggi si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione della località balneare, con particolare attenzione alle aree a maggiore vocazione turistica.

Il percorso avviato con la Procura

Il Comune sottolinea che l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio proseguirà anche nei prossimi mesi. Le demolizioni fanno infatti parte di un percorso condiviso tra gli uffici comunali e la Procura di Trapani, finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza, legalità e tutela del territorio.

L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è quello di restituire ad Alcamo Marina un'immagine più ordinata e rispettosa delle regole urbanistiche, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione del litorale.









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