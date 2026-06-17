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Cultura
17/06/2026 12:39:00

Segesta Music Experience 2026: musica elettronica nel Parco archeologico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/1781689347-0-segesta-music-experience-2026-musica-elettronica-nel-parco-archeologico.jpg

Una notte di musica elettronica dentro un sito archeologico di oltre 2500 anni. Sabato 27 giugno, dalle 19 alle 5 del mattino, il Parco archeologico di Segesta, nel territorio di Calatafimi Segesta, ospita la terza edizione del Segesta Music Experience.

Dal talk culturale al dj set fino all'alba

L'apertura, dalle 19, è affidata a un talk culturale e alla presentazione del libro di Augusto Penna, owner e cofondatore del festival Naturalis. A seguire, il festival prosegue fino alle prime luci del mattino.

Sul palco ai piedi del Tempio dorico si alternano la dj berlinese Ellen Allien, Anthony Rother con una performance in modalità hybrid, il selector sloveno Mayell, Caruan, DJ Freshh, Nunzio Borino e Federico Alesi.

Musica e patrimonio

Gli organizzatori presentano il festival come un'iniziativa per avvicinare le nuove generazioni ai luoghi della cultura attraverso la musica, trasformando il sito archeologico in uno spazio di incontro e condivisione. Tra le esperienze in programma, le degustazioni all'interno del Tempio dorico in collaborazione con Tenute Orestiadi, le aree chill dedicate al relax e le partnership con realtà siciliane come Favignana Gin e Polara.

Il festival è prodotto da Mare Music Festival, Creature Palermo, FTA e Botanico Bar, con il patrocinio del Comune di Calatafimi Segesta.

Info

Segesta Music Experience, terza edizione. Sabato 27 giugno 2026, dalle 19 alle 5, Parco archeologico di Segesta (Calatafimi Segesta). Biglietti disponibili sulla piattaforma NotLife: ticket.notlife.it/evento/segesta-music-experience-iii-biglietti









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