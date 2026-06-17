Premio Mozia, sull'isola arrivano Mazzi, Schifani e Letta. Premiati 11 nomi

17/06/2026 11:16:00

Sabato 20 giugno l'isola di Mozia ospita la terza edizione del Premio Internazionale Mozia. Sul palco, nella Laguna dello Stagnone, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. L'obiettivo dichiarato dell'evento è accelerare l'iter per il riconoscimento Unesco dell'isola e della laguna.

L'appuntamento è per le 18:00, nello scenario archeologico dell'isola di Mozia, nella Laguna dello Stagnone di Marsala. A guidare il comitato scientifico del Premio è Gianni Letta.

Le istituzioni sull'isola

Accanto al ministro Mazzi sono attesi il presidente della Regione Renato Schifani e Mariassunta Peci, direttore generale Affari europei e internazionali del Ministero della Cultura e membro della Commissione Unesco. Tra gli ospiti annunciati anche Dario Cartabellotta, dirigente generale della Regione Siciliana, e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

La presenza di Mazzi arriva al termine di un percorso avviato a febbraio, quando — ancora sottosegretario alla Cultura — partecipò a Roma a un tavolo operativo sul Premio insieme a Letta, al presidente del comitato organizzatore Salvatore Lombardo, all'ideatrice del Premio e direttrice de Il Vomere Rosa Rubino, a Mariassunta Peci e, in collegamento da Parigi, all'ambasciatore d'Italia presso l'Unesco Liborio Stellino.

L'obiettivo: Mozia patrimonio Unesco

Il nodo centrale dell'edizione 2026 è la candidatura: portare l'isola di Mozia e la Laguna dello Stagnone tra i siti Patrimonio dell'Umanità Unesco. Gli undici premiati riceveranno la statuetta del Giovinetto in tunica e il titolo di "Ambasciatori di Mozia, delle Saline e della Laguna dello Stagnone".

Gli undici premiati

Il comitato scientifico ha ufficializzato i nomi:

Annalena Benini, giornalista, scrittrice e direttrice del Salone del Libro di Torino

Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera e saggista

Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice televisiva

Arianna Fontana, atleta dello short track, la più medagliata d'Italia ai Giochi invernali

Claudio Gioè, attore di cinema, teatro e televisione

Barbara Jatta, storica dell'arte e direttrice dei Musei Vaticani

Domenica Lorusso, oncologa e ricercatrice in ginecologia oncologica

Marco Morricone, autore, imprenditore e presidente della onlus Armonica

Antonio Preziosi, giornalista e direttore del Tg2

Sara Vinci, ufficiale della Marina Militare e comandante della fregata Alpino

Mario Zenari, cardinale e nunzio apostolico in Siria

La serata e la diretta Rai

A condurre la serata e presentare gli ospiti sarà Incoronata Boccia, direttrice dell'Ufficio stampa Rai, affiancata da Rosa Rubino. L'evento è organizzato dall'Associazione Strada del Vino Marsala, da Il Vomere e dalla Fondazione Whitaker, presieduta da Paolo Matthiae. La serata andrà in onda in differita domenica 5 luglio alle 23:40 su Rai 3 e su RaiPlay, con la media partnership della Tgr.

Info

Premio Internazionale Mozia, terza edizione. Sabato 20 giugno 2026, ore 18:00, isola di Mozia – Laguna dello Stagnone, Marsala. In differita TV domenica 5 luglio, ore 23:40, su Rai 3 e RaiPlay.



