Marsala. "Colpi di testa", Matilde Sciarrino presenta il suo libro a Ciavolo

Un appuntamento culturale che sceglie la periferia. Domenica 21 giugno, alle 21, il Salone parrocchiale San Giovanni Paolo II di contrada Ciavolo, a Marsala, ospita la presentazione di "Colpi di testa", ultimo libro di Matilde Sciarrino, edito da Algra Editore. Sarà presente l'autrice.
L'iniziativa, promossa dalla comunità parrocchiale, punta a decentrare gli eventi culturali anche nelle contrade. Un'intenzione condivisa dall'autrice, legata ai luoghi dell'ex borgata Ciavolotto, dove ha trascorso lunghi periodi durante le estati dell'adolescenza.
Dopo i saluti del parroco don Marco Laudicina, con l'autrice dialogherà l'insegnante Vitalba Galfano.