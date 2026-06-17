Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
17/06/2026 17:27:00

Marsala. "Colpi di testa", Matilde Sciarrino presenta il suo libro a Ciavolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/marsala-colpi-di-testa-matilde-sciarrino-presenta-il-suo-libro-a-ciavolo-450.jpg

Un appuntamento culturale che sceglie la periferia. Domenica 21 giugno, alle 21, il Salone parrocchiale San Giovanni Paolo II di contrada Ciavolo, a Marsala, ospita la presentazione di "Colpi di testa", ultimo libro di Matilde Sciarrino, edito da Algra Editore. Sarà presente l'autrice.

L'iniziativa, promossa dalla comunità parrocchiale, punta a decentrare gli eventi culturali anche nelle contrade. Un'intenzione condivisa dall'autrice, legata ai luoghi dell'ex borgata Ciavolotto, dove ha trascorso lunghi periodi durante le estati dell'adolescenza.

Dopo i saluti del parroco don Marco Laudicina, con l'autrice dialogherà l'insegnante Vitalba Galfano.

 









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...