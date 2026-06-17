Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
17/06/2026 15:33:00

Bagli Narranti chiude con Alaa Faraj, dalla traversata al libro scritto in carcere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/1781702673-0-bagli-narranti-chiude-con-alaa-faraj-dalla-traversata-al-libro-scritto-in-carcere.jpg

Si chiude con una storia di mare, carcere e scrittura la rassegna letteraria "Bagli Narranti". L'ultimo appuntamento è in programma il 21 giugno, alle 18, a Baglio Elena, in via Pietretagliate 27, contrada Pietretagliate, a Misiliscemi. La rassegna è inserita nella Rete dei festival letterari del trapanese ed è organizzata dall'Associazione Misiliscemi.

Chi è Alaa Faraj

Protagonista dell'incontro è Alaa Faraj, studente e calciatore libico che nel 2015, a diciannove anni, lasciò il proprio Paese in guerra affrontando la traversata del Mediterraneo. Sopravvisse alla cosiddetta "strage di Ferragosto", in cui morirono 49 persone soffocate nella stiva dell'imbarcazione. Accusato di essere uno scafista, fu condannato a trent'anni di carcere.

Durante la detenzione ha studiato, imparato l'italiano e scritto a mano "Perché ero ragazzo" (Sellerio), in cui racconta la propria versione dei fatti e il suo percorso. Ha ottenuto una grazia parziale del Presidente della Repubblica. Di recente, grazie al lavoro dell'avvocata Cinzia Pecoraro e a nuove testimonianze a suo favore, la Corte ha ammesso la revisione del processo, consentendogli di attendere in libertà la nuova udienza, fissata per il 9 ottobre.

Gli ospiti dell'incontro

Alla presentazione intervengono Alessandra Sciurba, curatrice del libro e docente di Filosofia del diritto all'Università di Palermo, da anni impegnata sui temi delle migrazioni, delle frontiere e dei diritti umani come ricercatrice e operatrice socio-legale, e Giorgia Linardi, portavoce e consulente legale della Ong Sea-Watch. Introduce Antonella Scaduto; conversa con l'autore la giornalista Jana Cardinale. Francesco De Filippi conduce la rubrica "La domanda di Francesco".

Info

"Bagli Narranti" – ultimo appuntamento. Domenica 21 giugno 2026, ore 18, Baglio Elena, via Pietretagliate 27, contrada Pietretagliate, Misiliscemi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Con il patrocinio del Comune di Misiliscemi e della Pro Loco Misiliscemi.

 









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...