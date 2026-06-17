Magliette di "Inter" e "Milan" contraffatte: sequestrati a Trapani seimila articoli non sicuri

17/06/2026 09:53:00

Intensificati i controlli della Guardia di Finanza di Trapani nel contrasto alla contraffazione e nella tutela della sicurezza dei consumatori. Un’operazione delle Fiamme Gialle ha portato al sequestro di circa seimila prodotti tra articoli contraffatti e merce risultata non conforme ai requisiti previsti dal Codice del Consumo.

Il sequestro: marchi falsi e prodotti irregolari

Nel corso dell’intervento, i militari del Gruppo di Trapani hanno rinvenuto in un esercizio commerciale cittadino circa 700 articoli riportanti in modo abusivo marchi noti come “Ferrari”, “Juventus”, “Inter”, “Milan” e “Il Padrino”. Si trattava di capi di abbigliamento, cappellini, gadget, penne, tazze e accendini privi di documentazione di provenienza e con evidenti difformità rispetto ai prodotti originali.

A questi si aggiungono circa cinquemila ulteriori articoli risultati non conformi alla normativa vigente, in quanto privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana su materiali, origine, produttore o importatore, oltre alle necessarie istruzioni e avvertenze per l’uso.

Sanzioni e valore della merce

Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 15.000 euro. Al titolare dell’attività sono state contestate violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo, con sanzioni che possono arrivare fino a 25.000 euro.

Tutela del mercato e dei consumatori

Secondo quanto evidenziato dagli investigatori, il commercio di prodotti contraffatti o non conformi danneggia il mercato legale e mette a rischio i consumatori, privandoli di adeguate garanzie qualitative e di sicurezza.

Controlli rafforzati sul territorio

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli economici del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Trapani, con l’obiettivo di garantire concorrenza leale tra operatori e maggiore tutela per i cittadini.



