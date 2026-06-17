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Cronaca
17/06/2026 11:42:00

Denunciato panettiere a Castelvetrano: usa legno verniciato per alimentare il forno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/1781689671-0-denunciato-panettiere-a-castelvetrano-usa-legno-verniciato-per-alimentare-il-forno.jpg

I Carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Marsala un panettiere di 53 anni del posto, con l’accusa di commercio di sostanze alimentari nocive.

 

L’ispezione nel laboratorio durante la notte

L’uomo è stato sorpreso durante la notte all’interno del laboratorio di panificazione, risultato attivo pur in assenza della necessaria documentazione tecnica e amministrativa per l’esercizio dell’attività. Nel corso del controllo, i militari hanno accertato che il forno veniva alimentato con legna ricavata da bancali industriali, diversi dei quali verniciati o trattati con sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

 

Presenza di un minorenne e ulteriori verifiche

Durante l’ispezione sarebbe emersa anche la presenza di un minorenne impiegato nell’attività senza regolare contratto di lavoro. Per questo motivo sono stati allertati il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e l’ASP, che hanno avviato ulteriori accertamenti sulla posizione lavorativa e sulle condizioni igienico-sanitarie del laboratorio.

 

Indagini in corso

Le verifiche proseguono per chiarire la regolarità complessiva dell’attività e le eventuali responsabilità penali e amministrative connesse alla gestione del laboratorio di panificazione.



Cronaca | 2026-06-16 19:43:00
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