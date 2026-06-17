Buongiorno24 del 17 Giugno 2026

17/06/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e capire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo ancora dall'incendio che ha colpito l'impianto Sarco di Marsala. Mentre si attendono i risultati delle analisi ambientali e restano in vigore le prescrizioni per cittadini e allevamenti nell'area interessata dai fumi, arrivano notizie rassicuranti sul fronte del canile comunale: i 37 cani trasferiti in via precauzionale stanno bene e non presentano problemi respiratori o altre conseguenze. Intanto proseguono i controlli e le verifiche per valutare gli effetti del rogo sul territorio.

Parleremo poi di sanità e liste d'attesa. Fa discutere il caso di una donna di Gibellina alla quale il Cup dell'Asp di Trapani ha fissato una colonscopia per il settembre del 2027, nonostante una prescrizione legata a un esame con sangue occulto positivo. L'Asp replica spiegando che avrebbe dovuto essere indicata una diversa classe di priorità e ricorda l'esistenza del cosiddetto "percorso di tutela", che consente di effettuare l'esame in strutture convenzionate a carico del servizio sanitario.

Ci occuperemo anche della qualità della vita dei più piccoli. Secondo l'indagine 2026 del Sole 24 Ore, la provincia di Trapani è ultima in Italia per qualità della vita dei bambini tra 0 e 14 anni. Pesano soprattutto la carenza di asili nido, la mancanza di spazi verdi attrezzati, le difficoltà del sistema scolastico e il costo delle mense. Un dato che apre una riflessione sul futuro del territorio e sulle politiche dedicate all'infanzia.

Dalla cronaca arrivano invece le notizie di un inseguimento a Trapani. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo non essersi fermato a un posto di blocco nella zona Fontanelle e aver tentato la fuga con manovre pericolose, anche contromano, prima di essere bloccato.

Spazio poi alla politica e alla giustizia regionale. Continua a far discutere l'inchiesta sul Cefpas di Caltanissetta, con la difesa del deputato regionale Riccardo Gallo che respinge le accuse parlando di assenza di qualsiasi patto corruttivo. Sullo sfondo resta aperto il dibattito sulle conseguenze politiche dell'inchiesta.

Torneremo inoltre sulla vicenda di Giacomo Tamburello, il narcotrafficante di Campobello di Mazara arrestato nell'inchiesta sul patrimonio da 200 milioni di euro ritenuto dagli investigatori collegato ai traffici internazionali di droga e ai rapporti con Matteo Messina Denaro. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione.

Parleremo anche di Trapani Calcio e dello scontro sempre più duro tra Valerio Antonini e il Libero Consorzio sullo Stadio Provinciale. L'imprenditore minaccia di portare il titolo sportivo altrove, mentre la disputa sui canoni e sulle utenze continua ad alimentare tensioni e polemiche.

Infine una notizia destinata a segnare la storia recente di Pantelleria: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà sull'isola il prossimo 28 luglio per celebrare il decennale del Parco Nazionale. Sarà la prima visita ufficiale di un Capo dello Stato nella storia dell'isola.

Questi e altri temi nella puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Quindici minuti per sapere, capire e orientarsi tra le notizie più importanti del giorno.



