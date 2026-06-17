17 Giugno: no della Germania ad Unicredit, addio a Ruini, Zelens’kyj ha parlato con Trump

17/06/2026 07:08:00

E' il 17 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il governo tedesco ha detto molto chiaramente che non vuole che Unicredit si prenda Commerzbank, perché l’offerta non è conveniente e perché, in ogni caso, vuole che Commerz rimanga indipendente (ma lo Stato ne possiede solo il 12,7 per cento)

• Piazza Affari, chiudendo con rialzi pari all’1,15 per cento, ha aggiornato i massimi storici toccando in chiusura i 52.432 punti

• Al G7 di Évian-les-Bains ieri Zelens’kyj ha parlato con Trump, che ha avuto parole di forte supporto per l’Ucraina (e parole molto dure per Netanyahu, e parole amichevoli per Meloni, e che ha ricevuto una maglia della nazionale tedesca in regalo da Merz)



• Una fregata russa ha sparato colpi di avvertimento contro uno yacht inglese

• L’Fbi ha scongiurato un attentato, organizzato da degli sprovveduti con 3 mila dollari, mirato ad uccidere Trump nel giorno del suo compleanno

• In Polonia due bielorussi hanno ucciso un vignettista russo che anni fa se ne era andato dal suo Paese dopo aver pubblicato un libro satirico su Putin

• L’Hotel Bürgenstock di Lucerna, dove venerdì si firmerà la tregua tra Iran e Usa, è quello nella cui chiesetta Audrey Hepburn sposò l’attore Mel Ferrer nel 1954

• A 95 anni, a Roma, è morto il cardinale Ruini. Negli ultimi tempi, quando l’anziana che lo assisteva gli portava da mangiare nel letto dove stava tutto il tempo, lui ripeteva: «Ma perché dovrei mangiare? Io sono morto...»

• Sara Ceccantini, 37 anni, è morta in un incidente d’auto a Mykonos, dove si trovava con le amiche per il suo addio al nubilato. Lavorava nella sede Prada di Valvigne, che ha chiuso per lutto

• Il corpo di Chiara Guerra, l’insegnante di 53 anni uccisa dal nipote di 17 reo confesso, è stato trovato in un canale. Il ragazzo ha infierito con 20 coltellate e poi ha tentato di dare fuoco al corpo

• Ieri sera a Napoli un pregiudicato è stato freddato in strada

• La polizia di Roma ha arrestato sette anarchici che, tra le altre cose, pare volessero rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito

• Un turista che stava passeggiando per Brera è stato derubato dell’orologio Richard Mille da un milione di euro che aveva al polso

• Fratoianni, Bonelli, Schlein e Conte (Renzi non pervenuto) hanno pubblicato un selfie fatto in un ristorante a Campo de’ Fiori per annunciare che l’8 e il 15 luglio saranno insieme a degli eventi di piazza

• Il decreto rimpatri volontari assistiti, con il via libera definitivo della Camera, è diventato legge

• L’Europarlamento ha deciso di revocare l’immunità al capodelegazione di Forza Italia, Fulvio Martusciello, per il suo coinvolgimento nell’Huaweigate

• A chi gli chiedeva un commento sul tema della remigrazione, il Papa ha detto che «non mi sembra la risposta più cristiana»

• Nel primo processo del filone sull’urbanistica milanese, quello incentrato sul caso della Torre Milano di via Stresa, sono stati assolti 8 imputati su 8

• I ragazzi italiani feriti a Crans-Montana sono stati tutti promossi, i ragazzi svizzeri che hanno subito la stessa sorte sono stati tutti bocciati

• Ieri ai Mondiali: Iran-Nuova Zelanda 2-2, Francia-Senegal 3-1, Iraq-Norvegia 1-4, Argentina-Algeria 3-0

• A Wimbledon – 29 giugno-12 luglio – tra le wild card nel doppio ci saranno le sorelle Williams. Serena ha 44 anni, Venus proprio oggi ne compie 46

• È stata prorogata la validità della carta d’identità di carta, che sarebbe dovuta finire il 3 agosto

• SpaceX è diventata la quinta azienda al mondo per valore complessivo, superando anche Amazon

• In Toy Story 5 la voce del personaggio, che si chiama «Pizzacu ’e llente» sarà di Sal Da Vinci

• Agli Uffizi ora la Venere e la Primavera di Botticelli sono esposte una di fronte all’altra

• Il cantante Pupo, 70 anni, è tra gli studenti per i quali domani inizieranno gli esami di maturità. Tenterà di prendere il diploma in Scienze umane, indirizzo economico sociale, all’istituto Minerva di Roma

• Sono morti uno degli architetti del Bosco Verticale Gianandrea Barreca (57 anni), l’amica della premier Anna Cece (64), il giornalista sportivo Carlo Grandini (88), il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim (91), l’attrice turca Ece Irtem (35), l’attore statunitense William Smithers (98)



Titoli

Corriere della sera: Trump con l’Europa contro Putin

la Repubblica: G7, pressing su Putin / “Deve fare un accordo”

La Stampa: Al G7 asse anti-Putin / Trump: deve trattare

Il Sole 24 Ore: I giudici frenano le indagini del Fisco: / più difficile l’accesso ai conti correnti

Il Messaggero: Trump: Putin deve trattare

Il Giornale: Europa-Trump, / nuovo inizio

Avvenire: Poveri si resta

Qn: Il G7 in pressing su Mosca / «Sanzioni sul petrolio russo»

Il Fatto: Affogano nel bicchier / d’acqua di Vannacci

Leggo: G7, Trump in pressing su Putin

Libero: Giorgia-Donald, di nuovo amore

La Verità: Remigrare si può. Anzi, si fa

Il Mattino: Evian, il cantiere della pace

il manifesto: Un mattone / sopra

il Quotidiano del Sud: G7 in pressing su Putin

Domani: Patto Usa-Iran, incognita Libano / Beirut stretta tra Idf e Hezbollah



