Clementino in concerto ad Alcamo per la festa di Maria SS. dei Miracoli

17/06/2026 16:42:00

Sarà Clementino il protagonista della serata musicale dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli, patrona di Alcamo. Il concerto del rapper è in programma sabato 20 giugno, alle 22, in piazza della Repubblica, organizzato dal Comune di Alcamo in collaborazione con la Gianfaby Production by Jr Art Agency e la Marcello Cannizzo Agency.

"Un appuntamento da non mancare", dichiara il sindaco Domenico Surdi. "Il concerto del 20 giugno è uno degli appuntamenti più sentiti e attesi della festa, un momento musicale per onorare la nostra Patrona".

Chi è Clementino

Clementino è il nome d'arte di Clemente Maccaro, rapper originario di Avellino. Artista che unisce rap, pop e melodico, ha più volte raccontato il legame tra la sua musica e il teatro, richiamando elementi comuni alle due discipline: memoria, improvvisazione, modulazione della voce, contatto con il pubblico e interpretazione del testo.

Dopo il concerto e le info utili

Al termine del concerto è in programma lo spettacolo di fontane d'acqua e fuoco al Castello dei Conti di Modica.

Per le persone con disabilità è prevista un'area dedicata fronte palco: per accedervi occorre esibire il pass disabili all'addetto all'accoglienza. È consentito l'accesso anche a un accompagnatore. È necessario raggiungere l'area entro le 21. I posti disponibili sono limitati.



