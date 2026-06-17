Premio Letterario Città di Erice, vince Giada Messina Cuti

17/06/2026 11:32:00

Sarà il teatro Gebel Hamed, il prossimo 28 agosto, a ospitare la cerimonia conclusiva del Premio Letterario "Città di Erice", manifestazione che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio sempre più importante nel panorama culturale siciliano.

Intanto sono stati resi noti i nomi delle vincitrici dell'edizione 2026.

Ad aggiudicarsi l'ottava edizione del Premio Letterario Città di Erice è stata Giada Messina Cuti con il romanzo d'esordio "Tu vivi", risultato il più votato dalle due giurie chiamate a valutare le opere in concorso: quella dei lettori e quella tecnica.

Per il terzo anno consecutivo è stato assegnato anche il Premio Letterario "Giovani Città di Erice", andato a Linda Scaffidi per il romanzo "Le sette fate di Youssef", pubblicato da Fazi Editore.

L'annuncio è stato dato nel corso di un incontro che si è svolto al Circolo del Tennis di Trapani, alla presenza dei lettori e degli studenti coinvolti nel progetto.

Il Premio Letterario "Città di Erice" nasce con l'obiettivo di valorizzare la produzione letteraria legata alla Sicilia, premiando sia autori siciliani sia opere capaci di raccontare l'isola nelle sue molteplici sfaccettature sociali, culturali e storiche.

Negli anni, la manifestazione è cresciuta fino a entrare nella rete dei festival letterari della provincia di Trapani e nella rassegna "Cortili Narranti".

Da due anni, inoltre, il premio è stato selezionato al Salone Internazionale del Libro di Torino nella sezione dedicata ai festival culturali emergenti.

A decretare la vittoria è stata una doppia giuria composta da 32 lettori e da sette esperti del mondo della cultura e dell'editoria. Quest'anno, la giuria tecnica è stata presieduta dallo scrittore Gaetano Savatteri e composta, tra gli altri, dalla scrittrice Daria Galateria, dal drammaturgo e musicologo Guido Barbieri, dallo scrittore e giornalista Giacomo Pilati e dal magistrato a riposo Dino Petralia.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai giovani lettori.

Il Premio Giovani ha infatti coinvolto sette istituti scolastici della provincia di Trapani: il Liceo "Fardella-Ximenes" (formazione scuola-lavoro), istituto di istruzione superiore "Rosina Salvo" (formazione scuola-lavoro), Liceo del Made in Italy "I. & V. Florio" di Erice, istituto di istruzione superiore "Da Vinci-Torre" di Trapani, istituto di istruzione superiore "Sciascia-Bufalino", istituto

comprensivo statale "G. Pascoli-A. De Stefano” (classi III) Erice e istituto comprensivo statale “Nunzio Nasi".

Un percorso che ha permesso a centinaia di studenti di confrontarsi con la lettura contemporanea e con gli autori selezionati.

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 agosto alle 18.30 al Teatro Gebel Hamed alla presenza delle vincitrici, della sindaca di Erice Daniela Toscano, dell'assessora alla Cultura Rossella Cosentino e dei componenti della giuria.

Alle autrici sarà consegnato un riconoscimento artistico realizzato dalla ceramista ericina Paola Amico.

"Siamo liete di annunciare le vincitrici del Premio letterario e del Premio Giovani – dichiarano Mariza D'Anna e Noemi Genovese, presidente e vicepresidente dell'associazione Vivere Erice – Due scrittrici che, con una scrittura originale e uno sguardo contemporaneo, hanno raccontato storie profondamente legate alla Sicilia. Cresce anche il Premio Giovani, che rappresenta uno strumento importante per promuovere la lettura tra le nuove generazioni".

L'iniziativa è promossa dall'associazione "Vivere Erice" con il patrocinio e il sostegno del Comune di Erice e il contributo di sponsor privati, confermando il ruolo della Città come uno dei principali poli culturali della provincia trapanese.



