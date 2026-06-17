Montagna Grande brucia ancora, Tranchida: "Dopo il disastro del 2020 nulla è stato fatto"

17/06/2026 12:59:00

Montagna Grande è tornata a bruciare ed il senso di impotenza è persino più forte di quello provato nel2020.

Dopo quattro giorni di autentico inferno di fuoco, l'incendio che ha devastato il grande polmone verde tra Trapani e Salemi sembrava finalmente sotto controllo. Questa mattina, invece, due Canadair sono tornati a sorvolare l'area per colpire i fronti ancora fumanti e consentire le operazioni di bonifica. Ma il bilancio ambientale appare già drammatico.

Centinaia di ettari di bosco e vegetazione sono stati divorati dalle fiamme. Intere aree risultano ridotte in cenere. Quello che fino a pochi anni fa rappresentava uno dei più importanti patrimoni naturalistici della provincia di Trapani oggi appare come una distesa annerita, segnata dalla devastazione.

Eppure, proprio mentre si contano i danni, da Palazzo d'Alì torna una domanda che accompagna ormai ogni estate siciliana: era possibile evitare tutto questo?

Il precedente del 2020

Il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore alle Politiche Agricole Giuseppe Pellegrino ricordano che il primo grande incendio di Montagna Grande risale al 31 luglio e al 1° agosto del 2020.

In quell'occasione andarono in fumo circa 800 ettari di bosco e 200 ettari di macchia mediterranea.

Un disastro che provocò pesanti conseguenze ambientali e che spinse il Comune di Trapani a chiedere interventi straordinari di recupero e rigenerazione forestale.

L'amministrazione comunale presentò anche una denuncia per accertare eventuali responsabilità e annunciò la volontà di costituirsi parte civile qualora fossero stati individuati i responsabili. L'assessore Pellegrino venne ascoltato dagli inquirenti, ma da allora, sostiene il Comune, non sarebbero arrivate risposte significative né sul fronte giudiziario né su quello degli interventi di recupero ambientale.

"Le ferite del 2020 non sono mai state curate"

Secondo l'amministrazione comunale, il nuovo incendio trova terreno fertile proprio nelle conseguenze del precedente rogo.

Gran parte degli alberi morti e della vegetazione distrutta sei anni fa sarebbe rimasta sul posto senza adeguati interventi di rimozione.

La biomassa accumulata nel tempo avrebbe finito per trasformarsi in un enorme serbatoio di combustibile naturale, favorendo la propagazione delle nuove fiamme.

Una situazione che avrebbe compromesso anche la funzionalità di alcuni percorsi forestali e reso più difficile la prevenzione degli incendi.

Cinque giorni di fiamme

L'incendio è partito il 13 giugno dalla zona di Casal Monaco. Alimentato dal vento e dalle alte temperature, si è rapidamente esteso all'intero comprensorio forestale.

Canadair, elicotteri regionali e mezzi dell'Aeronautica Militare hanno operato senza sosta per contenere il fronte del fuoco.

Quando sembrava che l'emergenza fosse terminata, nuovi focolai si sono riattivati. Oggi, infatti, le colonne di fumo erano nuovamente visibili anche dalla città di Trapani. Con la ripresa delle fiamme si è entrati nel quinto giorno consecutivo di emergenza.

Un elemento che conferma quanto sia complessa la gestione di incendi che interessano vaste superfici boschive e che continuano ad alimentarsi tra vegetazione secca, ceppaie e materiale combustibile residuo.

Chi ha appiccato il fuoco? È la domanda che oggi attraversa l'intera provincia.

Le prime ricostruzioni parlano di più punti di innesco, circostanza che dovrà essere verificata dagli investigatori. Se confermata, rafforzerebbe l'ipotesi di un'origine dolosa del rogo.

Il tema degli incendi dolosi continua infatti a rappresentare una delle principali emergenze ambientali della Sicilia.

Ogni estate migliaia di ettari di boschi, macchia mediterranea e aree protette vengono distrutti dalle fiamme, con danni che non riguardano soltanto il patrimonio naturale ma anche il paesaggio, la biodiversità, l'economia locale e la sicurezza delle comunità.

Per questo cresce la richiesta di individuare e punire i responsabili di quelli che molti definiscono veri e propri eco-crimini.

La sfida della rinascita

Accanto alla ricerca delle responsabilità emerge però un'altra questione: come ricostruire ciò che è stato distrutto.

Per Tranchida e Pellegrino non basta limitarsi all'accertamento delle cause. Occorre avviare un percorso di rinascita del bosco coinvolgendo tecnici forestali, professionisti del territorio, ex operai forestali, associazioni e cittadini.

Tra le proposte avanzate figurano la rimozione delle piante morte residue degli incendi precedenti, interventi di recupero ambientale e la definizione di un piano di ricostituzione forestale capace di accompagnare la rigenerazione naturale del bosco.

La strada, però, sarà lunga.

Per ricostruire un ecosistema forestale servono anni, spesso decenni. Nel frattempo resta la necessità di proteggere ciò che è sopravvissuto e di impedire che altre montagne della provincia subiscano la stessa sorte.

Le immagini di Montagna Grande ridotta in cenere hanno riaperto una ferita profonda nelle comunità di Trapani, Fulgatore, Ballata, Ummari e Salemi.

Non si tratta soltanto di alberi bruciati. Con il bosco scompaiono habitat naturali, biodiversità, paesaggi e una parte dell'identità stessa del territorio.

Per questo, mentre proseguono le operazioni di bonifica e gli investigatori cercano di fare luce sulle cause dell'incendio, resta una domanda che molti cittadini continuano a porsi: quante altre estati dovranno passare prima che la prevenzione riesca davvero a fermare l'emergenza incendi?

Montagna Grande oggi attende risposte. E, soprattutto, attende giustizia.



