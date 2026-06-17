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Cittadinanza
17/06/2026 12:22:00

Abbiamo scherzato. La carta di identità cartacea rimane valida anche dopo il 3 Agosto 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/1781691900-0-abbiamo-scherzato-la-carta-di-identita-cartacea-rimane-valida-anche-dopo-il-3-agosto.jpg

E' finita all'italiana. Comunicati, avvisi, articoli, file interminabili ai Comuni, aperture straordinarie, polemiche e poi ... tutto rinviato. 

l Governo ha deciso di rinviare l’addio definitivo al documento tradizionale: non sarà più necessario sostituirlo entro il 3 agosto 2026, come previsto fino a pochi giorni fa.

La decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri, che ha stabilito che le carte d’identità cartacee ancora in corso di validità continueranno a essere utilizzabili fino alla loro naturale scadenza, anche oltre la data del 3 agosto 2026.

La proroga evita così una corsa agli sportelli anagrafici dei Comuni, che negli ultimi mesi erano stati presi d’assalto da cittadini preoccupati di dover sostituire documenti con scadenze fissate addirittura al 2028 o al 2030.

 

Perché era prevista la sostituzione

 

La misura nasce dall’esigenza di adeguarsi alle norme europee. Le carte d’identità cartacee, infatti, non dispongono della cosiddetta MRZ (Machine Readable Zone), la sezione leggibile elettronicamente dai sistemi di controllo utilizzati negli aeroporti e negli altri punti di frontiera.

La Carta d’Identità Elettronica (CIE), invece, garantisce standard di sicurezza più elevati e una maggiore protezione contro falsificazioni e furti d’identità.

 

Cosa cambia per i cittadini

 

Chi possiede ancora una carta d’identità cartacea non dovrà più sostituirla entro agosto. Il documento resterà valido fino alla data di scadenza indicata sullo stesso.

Resta comunque consigliato richiedere la Carta d’Identità Elettronica in occasione del rinnovo o quando si ha necessità di un documento più moderno e compatibile con i servizi digitali.

Il provvedimento prevede inoltre che, nei casi in cui un Comune non riesca a rilasciare tempestivamente una CIE, possa essere emesso un documento d’identità provvisorio.

In sostanza, la scadenza del 3 agosto 2026 non rappresenta più una deadline per i cittadini: la vecchia carta d’identità cartacea continuerà a valere fino alla sua naturale scadenza.

 









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