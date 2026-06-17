Pantelleria: al via la lotta agli incendi con droni e più controlli

17/06/2026 09:39:00

È partita ufficialmente la stagione antincendio boschivo a Pantelleria. Nei giorni scorsi, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, si è svolto un tavolo di coordinamento che ha riunito autorità civili e militari per definire le strategie operative di prevenzione e contrasto agli incendi in vista dei mesi più critici dell'anno.

L'incontro si inserisce nel quadro delle direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente, dalla Prefettura di Trapani e dalla Regione Siciliana e ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune di Pantelleria, dei Carabinieri Forestali, del Corpo Forestale Regionale, della Guardia Costiera, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

La novità: droni con termocamere per individuare i focolai

Tra le principali innovazioni introdotte per la campagna antincendio 2026 spicca l'impiego di droni ad alte prestazioni equipaggiati con termocamere di ultima generazione.

I nuovi sistemi di sorveglianza consentiranno un controllo costante del territorio, permettendo di individuare rapidamente principi d'incendio, anomalie termiche e focolai nascosti anche nelle aree più difficili da raggiungere. Grazie ai sensori ottici e termici, i droni potranno fornire informazioni in tempo reale alle squadre operative, migliorando la tempestività e l'efficacia degli interventi.

Potenziati i controlli via terra e via mare

Accanto all'utilizzo delle nuove tecnologie, il piano predisposto prevede un rafforzamento delle attività di vigilanza e perlustrazione sia lungo la costa che nelle aree interne dell'isola.

Durante il tavolo di coordinamento è stata verificata la piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature antincendio boschivo disponibili sul territorio, confermando la completa operatività della macchina organizzativa.

In campo forestali, torrette di avvistamento e vasche mobili

Sono già attive le squadre del Corpo Forestale impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella manutenzione delle fasce tagliafuoco. Operative anche le torrette di avvistamento antincendio distribuite nei punti strategici dell'isola.

Parallelamente, l'Ente Parco sta portando avanti una serie di interventi di prevenzione, tra cui la manutenzione della rete sentieristica, il recupero del vivaio forestale, il futuro ripristino del laghetto antincendio e le attività di diradamento delle pinete di Montagna Grande.

A supporto delle operazioni sono inoltre presenti sette vasche mobili antincendio dislocate in diversi punti dell'isola.

L'appello ai cittadini e ai visitatori

L'Ente Parco e tutte le istituzioni coinvolte hanno rivolto un appello alla popolazione residente e ai turisti affinché adottino comportamenti responsabili e collaborino alla prevenzione degli incendi.

La salvaguardia del patrimonio ambientale e della biodiversità di Pantelleria passa infatti anche dall'attenzione quotidiana di chi vive e frequenta il territorio. Le autorità ricordano inoltre l'importanza di segnalare immediatamente eventuali avvistamenti di fumo o situazioni di pericolo contattando il numero di emergenza ambientale 1515.



